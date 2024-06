DESAFÍOS DE ESTE MANDATO

Cuando han pasado varios días desde la jornada electoral, en los cuarteles del PAN, PRI y PRD muchos se siguen preguntando qué pasó: ¿dónde quedó el “voto oculto” que según sus estrategas no se estaba reflejando en las encuestas?, ¿dónde el “voto de castigo” a la fallida estrategia de seguridad, a la supuestamente mala gestión de la pandemia, a la corrupción imperante, a la ineficacia gubernamental, a la “militarización”, al supuesto despilfarro en obras públicas que “no sirven”? ¿Alguien habrá decidido su voto porque “la refinería aún no ha refinado un solo barril de petróleo, o porque el AIFA está muy lejos, o porque el Tren Maya implicó un “ecocidio”? Al parecer no, al menos no masivamente.