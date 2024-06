La inclusión de personas LGBTQ+ en los espacios laborales en México llegó en 2016 a través del programa denominado HRC Equidad MX: Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+, filial de un programa más robusto llamado Índice de Equidad Corporativa (Corporate Equality Index, CEI) de la Fundación Human Rights Campaign que tiene sede en Washington, Estados Unidos.

Desde su primer año de trabajo hemos tenido la tarea de robustecer los requisitos que se establecieron en un inicio para estar al día con los avances tan acelerados que se han logrado en materia de derechos humanos, así como los que han surgido desde la sociedad civil.

Para lograr esta denominación, en un principio se les solicitaban a las empresas demostrar con evidencias que cuentan con políticas de inclusión que establezcan la inclusión o no discriminación por orientación sexual e identidad de género. También, la existencia de un comité de diversidad e inclusión o una red de afinidad o de recursos para empleadas y empleados con perspectiva LGBTQ+, así como una serie de evidencias sobre el compromiso público de la empresa hacia fuera, con perspectiva de filantropía, comunicación, mercadotecnia, atracción de talento y de proveeduría diversa.

En la edición 2023 se sumó el requisito de contar con estrategias de capacitación y desarrollo de habilidades de inclusión con perspectiva LGBTQ+ a personal de primer ingreso, programas para el personal de liderazgo y, de manera permanente, para todo el personal.

Así llegamos a siete años del programa, los resultados que se presentaron para el índice 2024 local son contundentes, ya participan 305 centros empleadores, que suman una fuerza laboral de más de 1.5 millones de personas de todo el país.

NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN TRANS, QUEER Y NO BINARIAS

Pero desde hace un par de años vimos que estamos lejos de hallarnos a la par de las necesidades sociales de la población LGBTQ+ de México, sobre todo con las personas trans, queer y no binarias. Desde 2008 comenzaron a realizarse cambios legales de nombre y género en las actas de nacimiento de personas trans entre las opciones femenino/masculino. Pero desde 2022 se comienzan a realizar cambios hacia las identidades de género no binarias. Son procesos ahora administrativos ante registro civil en algunos estados (aún no es a nivel federal) o entidades emisoras de identificaciones federales como pasaportes y credenciales de elector.

Hace un año en estas páginas hablábamos del reconocimiento legal del marcador de género “X” para personas no binarias y de los retos legales que esto detona ahora en todos los ámbitos en nuestro país, desde los sistemas de recursos humanos y los ajustes al vocabulario cotidiano para impulsar el lenguaje neutro, hasta el rompimiento de todas las creencias del mundo binario que solo tenía una perspectiva femenina o masculina.

Personas gais y lesbianas que hemos ganado más derechos y espacios a lo largo de los años tenemos una deuda con la población trans, queer y no binaria. Hoy día son las más vulnerables por el gran atraso educativo que hay en el país sobre el entendimiento, respeto y celebración de lo que significa la identidad de género.

TEMAS CLAVE PARA LAS EMPRESAS: PERSONAS LGBTQ+ EN LOS ESPACIOS LABORALES

Apoyos psicológicos, médicos y legales son indispensables para la libre autodeterminación de las personas, así como de los círculos sociales de cuidado y acompañamiento que requieren las personas trans, queer y no binarias a su alrededor para garantizar su total participación social, económica y laboral sin discriminación en México. Sigue siendo un tema de vida o muerte en la que toda persona podemos contribuir a realizar este cambio.

Desde nuestro trabajo, el cuestionario para participar en el programa “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+”, desde la edición 2025 incluye en sus preguntas temas clave para acompañar al talento trans, queer y no binario en los espacios laborales.

En este sentido, se piden evidencias que demuestren los avances dentro de la empresa en varios sentidos:

Que en sus sistemas de recursos humanos se cuenten con al menos tres opciones de sexo o género en la clasificación de las personas en sus bases de datos, es decir, más allá de las opciones mujer-femenino / hombre-masculino.

Que en encuestas internas, pulsos o sistemas de medición interna se permita a las personas autoidentificarse desde varias perspectivas, orientación sexual e identidad de género, que igual incluya opciones que van más allá de las opciones mujer-femenino / hombre-masculino.

PERSPECTIVA LEGAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE UN CAMBIO DE NOMBRE

Que se cuente con un protocolo con perspectiva legal que indique los pasos internos para el reconocimiento de un cambio de nombre o género de una persona, tanto en su contrato laboral como en los sistemas de accesos a prestaciones y para que no pierdan el registro de antigüedad.

Que existan políticas de conocimiento de toda la población laboral con perspectiva de uso de nombre social y la promoción de la visibilidad de los pronombres sociales elegidos, así como del uso de baños y vestidores por elección del género autopercibido así como de códigos de vestimenta sin imposiciones de género.

CONVERSACIONES SOSTENIDAS CON LÍDERES DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Estos requisitos son el punto de partida para guiar a las empresas en los mínimos indispensables que deberán tener para poder acompañar, atraer y retener al talento trans. Están basados en experiencias previas del CEI en Estados Unidos, así como en múltiples conversaciones sostenidas con líderes de diversidad e inclusión de las empresas, pero sobre todo, en escuchar a través de diferentes espacios y medios a personas trans, queer y no binarias con experiencia de trabajo y procesos de selección en empresas de iniciativa privada.

Los resultados a estas nuevas cuestiones durante los años 2025 y 2026 nos permitirán pulir la forma de preguntar y medir las evidencias para oficializar estos requisitos para la edición 2027. Quisiéramos hacerlo más rápido, pero también queremos ofrecer a las empresas tiempo de gestión y herramientas para generar estos cambios al interior que sean contundentes y permanentes.

Mientras tanto, junio, mes del orgullo LGBTQ+ a nivel internacional, nos permite reflexionar sobre los avances logrados en el último año, los pendientes que se agudizan con el paso del tiempo y fortalecer las rutas de cambio social con las que contamos, como lo es la reeducación de las personas a través de sus espacios laborales.

Francisco Robledo es socio implementador de HRC Equidad MX, Programa Global de Equidad Laboral – Human Rights Campaign Foundation.

MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR LGBTQ+ 2024

La Fundación Human Rights Campaign reconoce en 2024 a 254 empleadoras que cumplen todos los criterios para obtener 100 puntos y la designación de ser un Mejor Lugar para Trabajar LGBTQ+. Para obtener este puntaje las siguientes empresas realizaron acciones firmes para establecer e implementar políticas, programas y procedimientos específicos para asegurar la equidad a las personas LGBTQ+ en sus espacios laborales.

3M México & Maquilas

AbbVie México

Accenture

Accor México

Adecco México

Aeroméxico

Albo

Alcon

ALD Automotive-LeasePlan México

Allianz Partners México

Almar Resort Luxury LGBT

Amazon México

Amdocs México

American Airlines

American Express

Amgen

AMS

Another

Arcos Dorados (McDonald’s)

AstraZeneca

AT&T México

Atento México

AutoZone

Avery Dennison

Bain & Company México

Baker McKenzie

Banco Sabadell México

Banco Santander México

Bank of America México

Banregio

BASF

BAT México

Bayer de México

BD

BESO by LLYC

BlackRock México Operadora

Brandsight

Bristol Myers Squibb de México

Brown-Forman México

Buró de Crédito

Capgemini México

CAPSUS

Cardif

Cargill de México

Carrier México

Caterpillar Monterrey

Caterpillar Nuevo Laredo

CBRE México

OTRAS EMPRESAS CON ACCIONES FIRMES PARA LA POBLACIÓN LGBTQ+

Chevez Ruiz Zamarripa

Chubb Seguros México

Cisco

CISS

Citibanamex

Coca- Cola FEMSA México

Coca-Cola México

Cognizant

Colgate Palmolive

Conduent

Constellation Brands

Corteva Agriscience

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez

Cummins México

Cushman & Wakefield

Daimler Buses México

Daimler Truck México

Dalberg

DDB México

DELL

DHL Express México

DHL Supply Chain México

Diageo México

Dormimundo

Dow

Eaton

Ecolab

Edelman México

Edenred México

El Palacio de Hierro

Embajada Británica en México

Encora

Engie

Eosis

ERM México

Experts Sustainability Consultants

EY México

FedEx Express México

Fibra Uno

Flex México

Fluidra

Ford

MEJORES ESPACIOS LABORALES PARA LAS PERSONAS LGBTQ+

General Electric México (Vernova/ Aerospace)

General Motors de México

Genomma Lab Internacional

Gilead Sciences México

GIZ México

Globant México

GM Financial de México

Google México

Greenberg Traurig

Grupo Axo

Grupo Maritimex

Grupo Terán

Grupo Wunderman Thompson

Harman de México Querétaro

Havas Group México

Haz

Here Technologies

Hilti

Hogarth México

Holcim México

Honeywell

Hospital San Agustín

Hotel Hyatt Regency México City

HP Inc

HSBC México

Hyatt Regency Mérida

Iberdrola México

IFF México

IFT

IHG Hotels & Resorts

Improving México

Infonavit

Ingredion

Instituto Nacional Electoral (INE)

Intel México

IPG Mediabrands

P. Morgan

Jabil

JAR Electrónica Aplicada / Innovación y Soporte en Impresión

John Deere México

Johnson & Johnson México

Jugos del Valle – Santa Clara

Y LA LISTA SIGUE…

Kavak

Kearney

Kellogg Company México

KPMG

KPMG Technology Services Americas – KTSA

KTBO

Laboratorios Servier México

LEGO

Lexmark México

Lubrizol

Madison Agency Partners

Magno Humano y Xookmx

ManpowerGroup

Marriott Customer Engagement Center México City

Marriott International

MARS México

Marsh McLennan México

Mattel de México

Maxion Structural Components México

Maxion Wheels

Maypo / Stendhal / Farmacéuticos Vida

McCann Worldgroup

McKinsey & Company

Medtronic

Metlife México

Mezcal Amarás

Michelin México

Mijares Angoitia Cortés y Fuentes

MillerKnoll

MMK Group

Mondelēz International

MSCI

MSD

Nameless Global

Nestlé México

Neta Comunicación

Nexu

NH part of Minor Hotels MX

Nike de México

Nissan Mexicana & NR Finance México

Novartis

Nowports México

NTT DATA Services México

Nu México

Ogilvy

Oliver Wyman México

Omnicom Media Group México

Oracle

Organon

Oxígeno Arquitectura

P&G México

PageGroup

Path Logistic

PayPal México

Penguin Random House

Pentafon

PepsiCo Alimentos México

Pfizer

Philip Morris México

Porter Novelli

Practitravel

Profesionales en Inventarios

Pueblo Bonito Beyond Hospitality

PwC México

Randstad México

Reckitt

Robert Bosch MX

S&P Global

Salesforce

Salud Integral SW

Sánchez Devanny

Sanofi

Santamarina y Steta

SAP México

SC Johnson

Schneider Electric

Schneider National de México

Scotiabank México

Seguros Monterrey New York Life

Sempra Infraestructura

Sephora México

Shell México

Siegfried Rhein

Siemens

SkyAlert

Smurfit Kappa México

Sodexo México On Site Services

Softtek

Sony Music Entertainment México

Steelcase México

Stefanini México

STO Contact Center

Swiss Re

Syngenta

TAO Publicidad & Eventos

Tecnológico de Monterrey

Ternium

Thales México

The Boston Consulting Group México

The Home Depot México

The Walt Disney Company México

Thermo Fisher Scientific

Thermometrics México

Thomson Reuters

Ualá

Uber

Under Armour México

Unilever de México

Univar Solutions

Viva Aerobús

VMLY&R México

Volkswagen de México

Von Wobeser

Walmart de México y Centroamérica

Warner Music México

WeeCompany

Western Union México

Whirlpool Corporation

Wizeline

WTW – Willis Towers Watson

Zurich México. N