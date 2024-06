El director y subdirector del Centro Penitenciario de La Mesa fueron destituidos de sus cargos por permitir la liberación de Gisela Aidee “N”, involucrada en el asesinato de su novio Jonathan Palma, el 12 de septiembre de 2021, localizado sin vida al interior de su domicilio en la Privada Santo Tomas del Fraccionamiento Lomas de Agua Caliente. La liberación de la sospechosa ocurrió el 29 de mayo del año en curso, sin que se diera una audiencia pública donde un juez ordenara que quedara en libertad.

José Gabriel Gálvez Beltrán, comisionado del Sistema Estatal Penitenciario en Baja California confirmó que ambos funcionarios renunciaron al cargo el 4 de junio, un día después que revisaron el expediente y confirmaron que habían incurrido en una irregularidad. Añadió que podría haber más funcionarios involucrados. Hasta el momento la presunta responsable se encuentra prófuga de la justicia.

“Cuando se detecta esta irregularidad, lo que hacemos nosotros por norma es informar a la Secretaría de la Honestidad de la Función Pública, que es el órgano administrativo y de control de nosotros, y como creemos que ese hecho podría devenir en la posible comisión de un hecho posiblemente criminoso, entonces dimos vista a la Fiscalía General del Estado para que ambos en sus respectivas competencias inicien las investigaciones”, indicó el comisionado, José Gabriel Gálvez.

Indicó que las libertades únicamente se dan en audiencia pública por parte de un juez y en este caso no ocurrió así. Ante este hecho comenzaron con una revisión para constatar que no existen más casos similares. De incurrir en un delito será la Fiscalía quien se encargue de determinarlo.

El comisionado estatal dijo que no se entrevistó con los funcionarios ya que no son competencias de su área dado que no son un ente investigador, por lo que solo dieron vista a los órganos investigadores en el ámbito administrativo y penal. Refirió que ambos eran trabajadores de confianza, y que la investigación no ha arrojado que hubieran sido sobornados.

Explicó que regularmente se hacen revisiones jurídicas en todos los centros, cuando le tocó al de La Mesa fue entonces que detectaron esa irregularidad en el expediente. Mencionó que ante este hecho van a revisar expediente por expediente de los poco más de 2,800 personas privadas de la libertad que se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, sin embargo, solo cuentan con alrededor de 15 personas en el área jurídica para desarrollar esta tarea.

Por parte de la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, aseguró que no fue la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de la liberación de Gisela Aidee “N”, por lo que solicitaron una nueva orden de aprehensión a un juez de control del Poder Judicial por haber liberado de manera indebida a la sospechosa de participar en el homicidio de su pareja sentimental.

Andrade Ramírez aclaró que la investigación sigue en su contra y la liberación no le da sentencia absolutoria, por lo que sigue siendo sospechosa de un homicidio calificado agravado.



La hoy prófuga de la justicia se encuentra realizando videos en su red de Tik Tok en los que expone su versión de los hechos la madrugada en que ocurrió el homicidio.

En los videos que dividió en varias partes y que ya acumulan miles de visitas, narra que la noche del asesinato se encontraba en una reunión en la casa de su entonces novio, Jonathan Palma.

En esa reunión estaba, también, su hermano Raúl Omar “N” y su novia Edith “N”. En su grabación explica que después de tomar alcohol de más, Edith decide irse a una de las habitaciones a dormir, posteriormente Jonathan, Gisela y su hermano Raúl cenan unas quesadillas que les preparó Jonathan, después de cenar, este último desaparece.

Cuando los hermanos deciden irse a dormir descubren que Jonathan violó a Edith, por lo que Raúl y Jonathan se enfrascan en una pelea donde Jonathan pierde la vida. Gisela narra que ella llamó a su suegra, antes del deceso de Jonathan, y esta le pidió que no llamara a la policía sino a una “persona influyente de Tijuana” de quien no da nombre.

En su versión publicada en redes sociales, negó que no permitiera el ingreso del vecino a su casa y que cuando este llegó le confesó el asesinato.

Pese a estas declaraciones, el informe policial homologado del día 12 de septiembre de 2021, refiere que el cuerpo de Jonathan Palma fue localizado en su habitación con múltiples golpes en todo el cuerpo, principalmente en la cabeza; alrededor del cuello tenía una cadena con la que lo asfixiaron.

En tanto el vecino, que fue localizado por la madre de Jontahan Palma luego de recibir la llamada de Gisela, declaró que no se le permitió ingresar a la casa por ese motivo dio parte a las autoridades, quienes al llegar al lugar de los hechos encontraron el cadáver del joven abogado. N