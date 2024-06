Luego de que se hiciera pública una denuncia anónima sobre supuestos abusos hacia sus trabajadores por parte de la empresa DLR Autotransportes, ha comenzado una serie de despidos injustificados a personal que compartió o reaccionó a dicha publicación hecha en la página de Facebook llamada Noticias, Abusos de autoridad, lacras Tijuana.

La denuncia hecha el pasado 21 de mayo, provocó que, tanto empleados de la empresa transportista, así como familiares y público en general reaccionara, esto ante la supuesta falta de pago de utilidades del año 2023, así como también irregularidades ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que empleados han sido dados de baja sin su consentimiento, así como la falta de pago bimestral al INFONAVIT.

Por ello, tanto transportistas como empleados administrativos amenazaron con irse a un paro laboral pacífico hasta obtener respuestas a sus peticiones, por lo que, la empresa comenzó una serie de hostigamiento hacia las personas involucradas tanto en la publicación como en el anunciado paro laboral; hasta lograr despedirles por razones injustificadas, sin embargo, los hoy exempleados alegan que el motivo real del despido es por haber reaccionado y compartido la publicación.

La denuncia anónima publicada en la mencionada página de Facebook dice lo siguiente:

“PARO LABORAL DE TRABAJADORES, YA QUE LA EMPRESA “DLR AUTOTRASPORTES” DE TIJUANA NO PAGA UTILIDADES

Nos hacen llegar de manera anónima la siguiente información:

Buen día a todos, me comunico por este medio ya que soy trabajador de la empresa *DLR AUTOTRANSPORTES* en colaboración con mis demás compañeros decidimos hacer público la situación que estamos pasando actualmente: en esta semana nos comunicamos con el departamento de RH para preguntar sobre las utilidades del año 2023, en donde nos comentan que la empresa salió en ceros y por ello no habrá dicho reparto monetario, cuestionamos está parte ya que no nos han echo llegar un anunciado dónde nos comparta dicha declaración en donde diga tal cosa. Exigimos que se comparta ya que en ocasiones pasadas hemos tenido problemas con que nos bajan el salario ante el IMSS, no pagan nuestra aportación a Infonavit desde noviembre (cuando a nosotros nómina tras nómina se nos descuenta) y a ciertos compañeros que tienen el crédito Fonacot se les descuenta el pago pero tampoco se paga a dicha institución.

El día de hoy debido a estás inconformidades decidimos hacer pública está situación así mismo realizamos un paro de labores los operadores de tracto camión (traileros) en las rutas que previamente nos asignaron, donde se aprovecho para poner las demandas en las instituciones que corresponden. De su ayuda para difundir este tema no estamos pidiendo nada regalado, es dinero que nos corresponde ya que hemos trabajado por ello, que se conozca realmente a esta empresa por sus malas practicas y evasión fiscal que han echo todo este tiempo.

La omisión en el reparto de utilidades puede resultar en multas que van desde 50 hasta 5,000 días de salario mínimo, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). Pilas DLR Autotransportes Tijuana”(sic.)

Dicha publicación, al día de hoy cuenta con 74 reacciones, 18 comentarios y compartida 119 veces razón por la cual han sido despedidos al menos cinco empleados involucrados.

Hasta el momento los empleados despedidos se han amparado e iniciado un trámite legal ante Conciliación y Arbitraje, sin embargo, el proceso es por demás tardado y lo único que piden las personas afectadas es que se les pague lo que conforme a la ley corresponde y cerrar este complicado capítulo en sus vidas. N