El “Desarrollo Económico” como muchos otros conceptos, se utiliza de forma inadecuada e indiscriminada. En esta columna haremos algunas acotaciones para ir definiendo el concepto y la relevancia de este para la implementación de políticas públicas. El Desarrollo Económico es una rema de la macroeconomía que estudia cómo evolucionan las naciones de menores niveles a mayores niveles de desarrollo económico.

Muchos políticos usan los conceptos de ‘crecimiento económico’ y ‘desarrollo económico’ de forma indistinta y como si fueran sinónimos, pero ¿Qué es desarrollo económico? La forma más sencilla de definirlo –de acuerdo con los estudiosos más reconocidos de esta disciplina como Amartya Sen o Debraj Ray– es “crecimiento económico con distribución de la riqueza”. Es decir, el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico.

Así, tenemos países en medio oriente con altos ingresos petroleros, pero en donde hay desigualdades económicas muy graves y no se respetan los derechos humanos de las mujeres. Dichos países pueden tener crecimiento económico, pero no desarrollo. El crecimiento económico se define como el crecimiento de la cantidad de bienes y servicios que produce una nación de un periodo a otro y se mide por el Producto Interno Bruto (PIB).

Un indicador como el PIB se puede convertir en PIB per cápita, cuando dividimos el valor de la economía de un país entre la cantidad de habitantes, para entender un poco más los niveles de riqueza. El PIB nacional de Corea del Sur y México podría ser similar, pero si tomamos en cuenta que la población de Corea del Sur es un tercio de la población de México, esto significa que en promedio cada coreano produce tres veces más riqueza que un mexicano.

El Banco Mundial realiza clasificaciones sobre los niveles de ingreso para ubicar a los 189 países de acuerdo con el ingreso promedio anual de sus habitantes medido en dólares norteamericanos. El umbral en 2020 fue el siguiente:

• País de bajo ingreso: menos de $1,036 dólares

• País de ingreso medio bajo: entre $1,036 y $4,045 dólares

• País de ingreso medio alto: entre $4,046 y $12,535 dólares

• País de ingreso alto: más de $12,535 dólares

De acuerdo con diversas fuentes como Trading Economics o el Banco Mundial o la OCDE, el PIB per cápita en México oscila en los $10,000 dólares anuales per cápita. Lo que nos ubica como un país de ingreso medio alto. No estaría tan mal el nivel de ingreso, ¿cuál es el problema con esta primera aproximación? Que el promedio asume que la riqueza se reparte de manera equitativa, lo cual sabemos que no es así.

América Latina es la región más desigual del mundo, más desigual que África, Asia y no se diga Europa, y dentro de América Latina, México compite con Brasil por los primeros lugares en desigualdad. Por tanto, podemos argumentar que en México ha habido crecimiento económico mediocre (2 por ciento en promedio en los últimos 30 años), pero no desarrollo económico. Se dice que para que haya desarrollo debemos de hacer un pastel más grande y después repartir las rebanadas, pero no sirve de mucho si el paste crece, pero las rebanadas son muy desiguales, alguien se lleva un cuarto del paste y al resto le tocan migajas.

Por ello, de acuerdo con el economista Paul Streeten (1994): “Nunca debemos perder de vista que el propósito del desarrollo, es tratar a las mujeres y los hombres como fines, para mejorar la condición humana y agrandar las elecciones de las personas…..Una unidad de interés existirá si hay una vinculación rígida entre producción económica (medida por el PIB per cápita como ya señalamos) y desarrollo humano (reflejado por indicadores como esperanza de vida, escolaridad, o logros como el respeto al derecho ajeno, no fácilmente cuantificables). Desafortunadamente no siempre están vinculados el crecimiento con el desarrollo”.

En posteriores columnas se explicará que tiene que hacer México para aspirar a mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico, social y político. Pista: implementación de políticas educativas, económicas e industriales muy distintas a las actuales.

Ismael Plascencia es director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC desde 2019, actualmente es el Presidente del Colegio de Economistas de Baja California.