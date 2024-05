La campaña #MeVeo para promover el voto en la juventud, la cual ha venido desarrollando el sector empresarial de la ciudad a través de COPARMEX Tijuana se fortaleció con la firma de convenio de colaboración con el equipo de Toros de Tijuana y el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).

Para todas estas agrupaciones es sumamente relevante que la población de 18 a 29 años salga a las casillas, luego que solo uno de cada cuatro lo ejerza, por ello, el consejero presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández aplaudió las alianzas para incentivar la participación ciudadana.

“Necesitamos adoptar mecanismos que tradicionalmente no hemos hecho y es así como en este plan conjunto entre el INE y el IEE se buscó un acercamiento con el sector productivo; hemos encontrado una gran disposición por parte de este sector de la sociedad para que no solamente se promueva la participación del voto, (también) se den todas aquellas facilidades para que todas y todos estén en posibilidad de ejercer su derecho”, refirió Hernández.

Añadió que el 16 % de las personas que no votaron en el proceso electoral pasado (en el cual solo participaron el 38 % de la población) no pudo hacerlo porque no tuvieron posibilidades en su centro de empleo para acudir a la casilla.

Por su parte Antonio Cano, director general de Toros de Tijuana, dijo que la firma del convenio de colaboración es una ratificación de un compromiso para promover el voto ciudadano.

“Nos lleva a ofrecer como un estímulo a la participación el dotar de dos boletos en cortesía para todos los ciudadanos que acudan el día domingo a votar, presentando su huella con la marca de tinta que demuestra que votaron a las taquillas de nuestro estadio; abriremos el día domingo dos de junio en horario especial de las diez de la mañana a las seis de la tarde (10:00 a 18:00 horas)”, detalló Cano.

Para el sábado 25 de mayo se tiene contemplado el cierre de la campaña #MeVeo, en donde se espera que decenas de jóvenes acudan a reafirmar la importancia que tendrán para elegir a gobernantes y legisladores.

“Este dos de junio todos a votar por amor a Tijuana, por amor a México, recordemos que vivir en democracia es vivir en plenitud con oportunidad y con libertad”, recalcó Roberto Vega, presidente de COPARMEX Tijuana. N

