Tijuana, B.C.- En reunión con el Grupo Minarete, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, se comprometió -de ganar las elecciones- a luchar contra la corrupción que existe al interior del Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Lo anterior fue declarado a partir del plan de acciones que le propusieron los integrantes del Grupo Minarete. Una de estas tiene que ver con la figura del administrador municipal.

“Yo creo que la figura que tenemos más cercana es el IMPLAN, pero es una corrupción ¿para qué sirve? Para cambiar el uso del suelo, ponme aquí que sea una área que no se pueda construir, o un área verde quítamela para que pueda construir, para eso sirve, ¿Y qué pasa? No hay sansiones, la gente no se va a la carcel”, enfatizó la candidata de MC.

Ante este escenario, aseguró que hará un código urbano que será aprobado por el Congreso Local para que las personas responsables de corrupción en materia urbana sean sancionados con la cárcel.

Otro de los compromisos que dijo tener, es evitar la clausura de establecimientos, en lugar de eso, propuso que se den avisos previos con la finalidad que el comerciante o empresario tenga la posibilidad de cumplir con lo que le haga falta, para ello, indicó que le quitará poder a los inspectores porque detectó que existe mucha corrupción en esa área.

Resaltó que se debe profesionalizar a los inspectores -de base y confianza- de la Dirección de Administración Urbana (DAU) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental (SDTUA), ya que muchos de ellos no cuentan con los estudios necesarios para desempeñar el cargo que ostentan.

Durante su ponencia, también se comprometió a trabajar en materia de seguridad en todos los distritos con los que cuenta la Policía Municipal de Tijuana. Detalló que se harán estrategias según las necesidades de cada distrito y los mandos serán elegidos en conjunto con los Consejos Ciudadanos de Seguridad, además, que serán perfiles que cuenten con atributos que los hagan merecedores de esos cargos.

De no haber los resultados que se buscan, será a través del cuerpo de regidores con quienes se analizará el trabajo hecho y los cambios que correspondan, esto para que no sea una decisión que recaiga en el presidente municipal, el secretario de seguridad o el director de la Policía Municipal.

Asimismo, aprovechó para indicar que durante su administración sí habrá sesiones ordinarias de Cabildo; señaló que en el actual Ayuntamiento no se ha visto el trabajo de los regidores junto a la alcaldesa, ya que no han tenido ninguna sesión ordinaria como corresponde.

“En Cabildo es donde haces gobierno, en Cabildo, en las comisiones es donde estás estudiando, en donde estás cambiando las cosas de la ciudad, donde estás exigiendo, donde haces política. No afuera en medios, criticando e insultando a las personas”, precisó Ruiz Macfarland.

Recordó que durante su periodo como alcaldesa suplente, dejó varios proyectos a los que no le dieron seguimiento en el actual Ayuntamiento, como las mejoras regulatorias o la ventanilla única para trámites. N

