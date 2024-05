No cabe duda de que vivimos en una cultura que asocia éxito profesional con vivir ocupados. A quien dice no tener tiempo es quien mejor se cotiza en las instancias corporativas. Sin embargo, vivir apurados puede traer algunos efectos perjudiciales a la salud física y mental, tales como el estrés, la ansiedad y el agotamiento. Quien no tiene tiempo es pobre de espacio de reflexión, conexión humana profunda y plenitud personal.