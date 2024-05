EL DINERO COMPRA LA FELICIDAD QUE PROVOCA UN RELOJ

Poco tiempo después de la inmensa felicidad que le trajo aumentar un 15 por ciento su dinero y darle unas modestas comodidades a su familia, le compró a su padre un reloj, su madre siempre le comentó lo mucho que su padre quería tener un reloj de pulsera: aunque no lo creas, tu padre fue joven una vez, se la pasaba mirando la foto del Che Guevara en la escuela, siempre mirando no a ese hombre, sino a su reloj; la única pregunta que hizo en sus dos únicos años de primaria fue: ¿Cómo se llama ese reloj? Y la maestra contestó: es un Rolex; y él solo repitió la palabra que ya nunca olvidaría: Rolex.

Un día su padre se sentó en el sillón y dijo: “Me duele la espalda”, y eso fue todo lo que comentó. Los doctores diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, el dolor en la espalda era el cáncer destruyendo dos vértebras. Lo internaron en un hospital por primera vez en su vida, y cuando los doctores dijeron que no había mucho que hacer el hombre solo pidió regresar a su casa. Joaquín se dedicó a juntar el dinero para pagar las sesiones de radioterapia, tuvo que vender su carro y volvió a sentir la desesperación que ocasiona el no tener dinero, esta vez no era el no tener dinero para comprar un carro más lujoso, era sentir que no podía ayudar a su padre por falta de dinero.