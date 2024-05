DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

Mayo está encima y el peso de la elección presidencial de México gravita sobre nuestras cabezas. No es cosa menor. En junio habremos de decidir nuestro futuro, y no debemos equivocarnos. Los debates entre candidatos han sido intercambios de adjetivos peyorativos, agresiones y promesas de campaña , con un mínimo de propuestas y sin que se defina cómo habrán de cumplirse.

LAS PROMESAS DE CAMPAÑA SE QUEDARÁN EN VEREMOS

Los candidatos ofrecen reparar redes de agua, renovar el transporte, surtir medicinas , aumentar dádivas, carreteras, viviendas y lo que a usted se le ocurra, pero no dicen cómo ni cuándo . Y si vemos que el ferrocarril de Toluca no tiene para cuándo completarse ya se puede ustedes imaginar que la cristalización de esas promesas de campaña habrá de quedarse en veremos.

Así, de manera simple, podemos decir que nuestra capacidad de producir riqueza ha crecido en 5 por ciento mientras que nuestras obligaciones crediticias aumentaron 50 por ciento, y las reservas y los fondos de contingencia ya fueron despilfarrados. De modo que el presupuesto no alcanzará para cumplir las promesas de campaña.

Lo que promete no puede cubrirlo con el dinero del que se quiere apropiar, y nos dice a los cándidos electores que ese dinero habrá de completarse con las utilidades del AIFA, Mexicana de Aviación y el Tren Maya… tres entidades concebidas con las extremidades inferiores y por lo mismo destinadas a perder dinero. Engaños que se justifican con engaños y más engaños.

¿REPARTIR RIQUEZA SIN GENERAR RIQUEZA?

La cultura de trabajo se ha fracturado al darle a la juventud dinero sin condicionamiento alguno. La utopía que la Dra. Claudia Sheinbaum plantea al decir: “Es falso que si no se trabaja entonces no se puede tener un buen nivel de vida”, destruye el concepto del trabajo digno y nos instala en una indigna mendicidad. Y repartir riqueza sin generar riqueza habrá de llevarnos a una miseria obligatoria.

La administración actual destruyó la infraestructura de servicios sanitarios, ocasionó más de 300,000 muertes por un manejo equivocado de la pandemia del covid-19. La falta de medicinas para los enfermos de cáncer y otras patologías graves ocasionaron un número de muertes que no están debidamente registradas, pero son altas. Y en el rubro de actos criminales la cuenta asciende a 185,000 muertos y 114,000 desaparecidos que elevan la cifra, entre muertos y desaparecidos, a 299,000 seres humanos. Para cuando termine el sexenio lopezobradorista serán más de 300,000 ciudadanos que ya no están.

Todo esto me lleva a la disyuntiva electoral: ¿continuidad o cambio? Son, a fin de cuentas, las dos propuestas, pero ¿qué significan?

LOS RIESGOS DE LA CONTINUIDAD

LAS PROMESAS DE CAMPAÑA SON UNA ESTRATEGIA DE LA CONTINUIDAD

La continuidad así promete una administración que no ve ni por el progreso del país ni de su gente, tampoco por generar mejores condiciones de vida, educación y cultura. El objetivo es mantener el poder a toda costa, y con el poder el dinero que emana del este.

La apuesta por el cambio es una apuesta que, al igual que en sexenios anteriores, viene llena de promesas que pueden o no cristalizarse; la apuesta por la continuidad es perseverar en la sucesión de fracasos de esta administración. La apuesta por el cambio tiene dos rayitos de esperanza: el primero, una administración más orientada al conocimiento y la eficiencia; el segundo, reponer la estructura construida y que se perdió en este desafortunado sexenio.

La democracia que tenemos permite a los electores cambiar una administración cuando no cumple sus funciones. La administración actual sabe que no cumplió su cometido y desea destruir la democracia. Así las cosas, la continuidad es lo que no quiero. El cambio, la única esperanza.