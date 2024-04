De concretarse la municipalización de la Zona Este de Tijuana, los habitantes del lugar tendrían que ser los encargados de conformar el gobierno.

Lo anterior lo mencionó Marco Antonio González, del Comité Ciudadano Zona Este para la Municipalización, indicando que esa parte de la ciudad tiene que contar con funcionarios identificados por la población y sobre todo, que conozcan las problemáticas.

“Los delegados que nos mandan allá a esas demarcaciones ninguno es de la Zona Este, tienen uno o dos casos por ahí que son residentes, pero mayormente la clase política, el gobernante dice te pongo allá por La Presa y la persona vive en la Chapultepec, tuvimos incluso uno que vivía en San Diego, los dan como premios de consolación el mandarlos a una delegación”, señaló González.

Ante esta situación que no abona a la mejora de la Zona Este, buscarían que solo sean ciudadanos de esa demarcación los que puedan participar en los puestos de elección popular, esto si se da la municipalización.

“El derecho a la libre autodeterminación es un principio universal que está planteado precisamente para que comunidades como estas puedan levantar la mano y decir, queremos nosotros determinar cómo queremos ser gobernados, por quiénes queremos ser gobernados y cómo queremos ser gobernados”, detalló el miembro del Comité Ciudadano Zona Este para la Municipalización.

Este proceso difícilmente podrá ver la luz en la actual administración encabezada por Montserrat Caballero, luego que se encuentre en la “congeladora”, según González.

Por ello, considera que se tiene que efectuar en la próxima administración del Ayuntamiento de Tijuana.

“Creo que la siguiente legislatura no tiene ninguna excusa para no tomarlo y a mí me parece que en el siguiente tramo de la legislatura siguiente deberán sentarse las bases para que se conforme un consejo ciudadano de cara a organizar nuestra participación, una elección para el 2027, tal cual se hizo en esta elección que ya va San Quintín y va San Felipe”, finalizó Marco Antonio González. N