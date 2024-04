LOS MEDICAMENTOS PARA BAJAR DE PESO ESTÁN AGOTADOS PESE A QUE REQUIEREN RECETA

CUANDO SE TRATA DE DIETA Y EJERCICIO BUSCAMOS LA SOLUCIÓN MÁS FÁCIL

“Desafortunadamente, la condición humana es tal que, cuando se trata de dieta y ejercicio, buscamos constantemente la solución más rápida con el menor esfuerzo, sin importar los costos, tanto monetarios como físicos”, dice a Newsweek Tom Holland, fisiólogo del ejercicio, experto en pérdida de peso y autor de Beat the Gym & The Micro Workout Plan [Gánale al gimnasio y el microplán para hacer ejercicio].

Después de tomar estos fármacos, Herrera ahora dirige el sitio web Health At Any Cost y ha perdido más de 90 kilos en dos años. “Muchos están tomando medicamentos”, comenta Herrera a Newsweek. “Me he topado con al menos dos personas conocidas en los consultorios médicos que visito. No pregunto. Se ofrecen como voluntarios cuando se enteran de que estoy tomando Mounjaro. ¿Cuántos más los toman que no lo revelan?”