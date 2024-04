De acuerdo con los científicos, la píldora también podría compensar la posible atrofia y debilidad muscular en personas que no pueden ejercitarse por razones médicas o que tienen una enfermedad que causa atrofia muscular.

“Todos sabemos que el ejercicio es muy beneficioso para el cuerpo y la mente, pero no todo el mundo puede hacerlo”, dijo el autor del estudio, Bahaa Elgendy, profesor de anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis, en una presentación en video para la ACS.

“Muchas personas no pueden hacer actividad física, por eso hacer ejercicio en forma de pastilla podría ser superbeneficioso para imitar o mejorar los efectos de la ejercitarse en personas que están envejeciendo, con ciertas enfermedades o que enfrentan cierta pérdida muscular usando otros medicamentos”, indicó el científico.

¿QUÉ QUÍMICOS USA LA PÍLDORA QUE SUSTITUYE AL EJERCICIO?

“Estos objetivos farmacológicos no se pueden tratar y, si logramos hacerlo, esto podría llevar al desarrollo de terapias para algunas de las enfermedades más desafiantes que enfrentamos hoy en día, como las enfermedades neurodegenerativas y la insuficiencia cardíaca”, dijo Elgendy en el video. “Muchas personas como yo somos perezosas y no nos gusta el ejercicio o hay personas que están ocupadas todo el tiempo, así que si podemos resolver eso con una pastilla…”.

SLU-PP-332 TIENE EL POTENCIAL DE COMBATIR VARIAS ENFERMEDADES

“Repito, no estoy promoviendo el reemplazo del ejercicio ni nada por el estilo, pero al menos las personas que sienten flojera como yo pueden verse beneficiadas de estos medicamentos”, añadió Bahaa Elgendy.

“Siempre ha sido desgarrador para mí ver especialmente a niños que no pueden moverse o que no pueden moverse adecuadamente, y que sufren de distrofia muscular de Duchenne y todas estas enfermedades, enfermedades terribles, y ves a los niños y ves a sus familias y es desgarrador. No estoy 100 por ciento seguro de que esto pueda ser una cura para estas enfermedades, pero podría al menos ayudar a algunas personas, a algunos niños, a algunos adultos a mejorar su calidad de vida”.