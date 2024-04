Tijuana, B.C.- A más de 10 días de la denuncia contra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) que interpuso la propietaria del edificio que colapsó en la colonia La Sierra, la paraestatal no ha sido notificada, así lo informó el director de la dependencia, Jesús García Castro.

“Nos dimos cuenta a través de los medios de información de esta situación, sin embargo, revise con el licenciado Sevilla del área jurídica y todavía no hay una notificación para la dependencia. Es decir, la formalización de la situación todavía no se da, esperemos que transcurran los periodos, seguramente lo recepcionó el área correspondiente y lo van a enviar a la Comisión en un tiempo determinado, yo desconozco, hasta la fecha todavía no recibimos la notificación”, indicó García Castro.

Además, dijo que él no tiene conocimiento de que existieran trabajos en los meses cercanos a la fecha del deslizamiento que inició el 28 de marzo y concluyó el 1 de abril de 2023 con el derrumbe de un edificio de apartamentos en la colonia La Sierra. Argumentó que tendría que revisar el tema con el área técnica.

Pese a que no han recibido la notificación de la denuncia que fue interpuesta ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, dijo que, una vez que sean notificados comenzarán a trabajar en el tema desde el área jurídica de la dependencia.

Con respecto al dictamen que se iba a realizar en la colonia Del Río parte Baja, luego de que la calle Tomasa Esteves colapsó, García Castro indicó que hasta el momento no se les ha entregado, sin embargo, ya llevan avanzada la reparación de la calle para que los vecinos puedan volver a sus casas. N

