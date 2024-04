Al escritor Jordi Soler toda la vida le ha gustado leer y conocer la mitología griega, en particular atrapa su atención aquel mito donde Poseidón ordena a un extraordinario toro que salga del mar frente a los ojos del rey Minos, en la isla Creta.

Poseidón le envía a Minos este toro para que lo sacrifique, pero al rey le gusta tanto que lo esconde en sus establos y sacrifica para el dios un toro menos valioso. Cuando Poseidón se entera lanza un castigo para Minos, haciendo que su esposa, la reina Pasífae, se enamore del toro.

“A partir de esa historia yo escribí la mía, la que se narra en En el reino del toro sagrado (Random House, 2024). No se trata por supuesto de un libro de mitología griega, pero es el mito de Pasífae trasplantado a la sierra de Veracruz, ahí empieza el libro”, comenta Soler en entrevista con Newsweek en Español.

Al escritor le gusta escribir historias que sucedan en un tiempo actual; sin embargo, su más reciente novela tiene un ambiente del siglo XVII sin perder elementos que indican al lector que podría estar sucediendo ahora mismo.

LA TRAMA DE LA MÁS RECIENTE OBRA DE JORDI SOLER NARRA LA HISTORIA DE ARTEMISA

“Esto es desconcertante porque parece una historia de otro tiempo y de otra realidad, pero si se desmonta lo que pasa en esa novela nos damos cuenta de que son cosas que suceden en una realidad actual”, comenta Jordi Soler, quien entre los años 2000 y 2003 fue agregado cultural de la Embajada de México en Dublín.

La trama de su más reciente obra narra la historia de Artemisa, una hermosa mujer de ascendencia griega que vive en un pueblo perdido, en un territorio entre la realidad y el mito en el que el primitivismo de la selva y la civilización del mundo occidental conviven en un equilibrio complejo.

Allí todos la desean, la adoran como a una diosa, pero cualquier historia de amor con ella está abocada a la desgracia: la que relata el narrador, cuando ambos eran jóvenes, y la que tiene con un hombre mayor, violento y poderoso, que se enamora obsesivamente de ella. Obsesiva es también la relación que Artemisa establece con un ser extraño y atemorizante. Un animal casi mitológico al que parece unirla una pasión desmedida que la precipita a un destino inhumano de traiciones y espanto inimaginable.

Lo exótico y lo primitivo, lo bello y lo atroz, la mitología griega y la del México prehispánico se entretejen en la novela, donde también confluyen la barbarie, las relaciones de amor y la dependencia, todos ingredientes para desatar una inmensa tormenta.

Jordi Soler asevera que México y Grecia mantienen una similitud porque ambos territorios han sido fundados en el mito, por ello hizo que las dos mitologías coincidieran en la historia de En el reino del toro sagrado.

¿MÉXICO Y GRECIA SON IGUALES?

“Esta no es una ideología desconocida. Alfonso Reyes, por ejemplo, trazó una línea muy clara que iba de la mitología griega a la prehispánica. Carlos Fuentes en varias de sus novelas mezcla las dos mitologías, también Octavio Paz y José Vasconcelos. No soy el primero al que se le ocurre cruzar esas mitologías tan poderosas mientras de alguna manera esos dos territorios se unen”, comenta.

Escribir En el reino del toro sagrado desde esta perspectiva, explica, se debe a que posee un archivo mental sobre situaciones y experiencias que es de donde salen todos sus personajes. “¿Por qué escribo esta novela? Porque soy dueño de ese archivo, uno que se renueva, donde hay experiencias que vi, que tuve y que memoricé”.

El autor confiesa: “Con el paso del tiempo frecuento este archivo para continuar escribiendo; sin duda las ideas se van modificando, siempre hacia la literatura y no dudo de que muchas de estas ideas al cabo de los años ya las he inventado. Este archivo lo entiendo como el músculo de mi imaginación como novelista, de ahí salen muchas escenas, algunas hasta espeluznantes”.

Jordi Soler nació en 1963 en La Portuguesa, Veracruz, México. Es autor de dos libros de poesía y 13 novelas, traducidas a varias lenguas. Vive en Barcelona, la ciudad que abandonó su familia después de la Guerra Civil, y es caballero de la irlandesa Orden del Finnegans.

Soler comparte que en cada obra aprende nuevas técnicas para escribir, para desplegar una historia, con la norma de que él siempre parte de una imagen y a partir de esta construye la trama, tal como pasa en su más reciente novela, donde todo se inicia en el momento de que el toro enviado por Poseidón sale del agua.

JORDI SOLER Y SU APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

“El partir de una imagen implica también muchas reescrituras, mucha errática, pero con la idea firme de que así se forma una prosa mucho más consistente. En mis primeras novelas dudaba de que este método fuera conveniente porque muchos de mis colegas escriben de otra manera, mucho más práctica, tienen un esquema y resuelven la trama antes de atacarla, yo no. Yo resuelvo la trama a medida que la voy atacando”, explica el autor.

La preocupación más importante de Jordi Soler es escribir la historia que ocupa su mente en ese momento “de la única forma posible que la puedo escribir que es la mejor, tardo mucho en escribir mis novelas porque nunca las doy por buenas hasta que no me dejan radicalmente convencido y también a la gente que las lee antes”.

Es así que cuando se publica una novela del escritor Jordi Soler, él está herméticamente seguro de que esa versión es lo mejor que pudo hacer. Por ello dice que en este caso no hay otra manera posible de contar En el reino del toro sagrado que no sea esta.

Otra enseñanza más que le ha dejado la escritura es “no leer las críticas porque destruyen o envanecen, en cualquiera de los dos estados es nefasto para atacar la novela que estás escribiendo”. En ese sentido, concluye, “también he aprendido que el éxito no existe y que cuando existe dura muy poquito y es siempre circunstancial. Porque he aprendido eso me siento a escribir con mayor tranquilidad”. N

