SE DECÍA QUE IBA A HABER FUGA DE CAPITALES Y DEVALUACIONES: LUZ ELENA GONZÁLEZ

“EL MUNDO ESTÁ CONFIANDO EN MÉXICO”

—La política económica que se ha llevado a la práctica tiene resultados medibles, eso es lo importante. Ya no es que lo digamos nosotros, sino que hay resultados que se miden. Había muchos mitos que beneficiaban a muy pocos y perjudicaban a la mayoría. Por ejemplo, que el salario mínimo no se podía incrementar porque se descontrolaría la inflación o que no se debía redistribuir el ingreso vía programas sociales porque se generaría desempleo. Pero nosotros estamos convencidos de que, entre más se reparta el crecimiento económico entre la mayoría de las personas, el país crece más, y eso se ha demostrado”.

“BUSCAR EL BENEFICIO DE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS”

“La labor de todo funcionario público es tratar de incrementar el bienestar de la población —indica Luz Elena González—. La función pública, a diferencia del sector privado, es buscar el beneficio de la mayoría de la gente, si no para qué estamos. Pero no solo eso, es una buena idea económica porque eso hace que haya muchísimo más crecimiento, que haya más consumo y que la gente viva mejor. Entonces, no solo es por el bienestar de la gente, sino también por el bienestar de la economía”.

—No, para el final de este gobierno todavía falta mucho, yo estoy concentrada en mi trabajo, me encanta, estoy feliz. He tenido la oportunidad tanto con la doctora Sheinbaum como con el maestro Batres y tengo una responsabilidad muy grande en estos momentos, no puedo pensar en otra cosa más que en cerrar correctamente esta responsabilidad que nos tocó y para la cual me depositaron su confianza. No, no puedo pensar ahorita en otra cosa, solo en cerrar y entregar buenas cuentas, así me veo: terminando esta administración, pudiendo cerrar el gobierno, apoyando al jefe de gobierno, entregando unas finanzas públicas sanas y cuentas incuestionables. N