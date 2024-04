En el marco del 8 de marzo, mundialmente reconocido como el Día Internacional de la Mujer, Newsweek Baja California estuvo en el Club de Empresarios, donde entrevistó a tres mujeres integrantes de la asociación, quienes relataron cómo fue su camino al éxito en el mundo empresarial, además de los obstáculos que atravesaron en para lograr sus objetivos profesionales, incluyendo circunstancias como desigualdad, cambios repentinos y algunos miedos.

Comercio exterior y tecnologías, una oportunidad para hacer negocios

Sandra Maldonado Flores es directora general y fundadora de APCE, empresa especializada en la automatización de procesos en comercio exterior. Empezó su trayectoria profesional en la introducción al comercio exterior verificando el control de inventarios mediante la aplicación del anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior. Con el tiempo y la experiencia adquirida, desarrolló una “metodología de administración”, el cual utiliza en su empresa para llevar a cabo revisiones preventivas en las industrias con el fin de que las empresas tengan una buena gestión de sus mercancías durante el periodo de auditorías.

Explicó que, fue una ventaja elegir estudiar la licenciatura en comercio exterior, por el hecho que la carrera, además de la tecnología estaban vinculadas con generaciones jóvenes. Del mismo modo, al ser las mujeres catalogadas personas más organizadas, vio una oportunidad en el comercio exterior, donde cuenta con áreas de mucha estructura, por lo cual, se sintió identificada por el “estigma” que estableció la sociedad.

Señaló que su éxito ha sido una fuente de inspiración para que mujeres y al igual que hombres vean la oportunidad de emprender una compañía en el ámbito de comercio exterior a través de la implementación de tecnologías y métodos similares para garantizar el cumplimiento legal de las mercancías ante las autoridades en materia aduanera.

“En la trayectoria que tengo como empresa hemos liderado 150 auditorías de comercio exterior y en ninguna hemos tenido un problema para poder demostrar el legal destino de las mercancías, llevando esta metodología las empresas han tenido esta tranquilidad que es muy estresante cuando tú no tienes esta certeza de poder cumplir con los requerimientos de la autoridad”, explicó.

Puntualizó que, aun cuando no hay muchas mujeres empresarias especializadas en el rubro que ella se dedica, cada vez hay más mujeres con altos puestos directivos en las compañías de comercio exterior.

Agregó que, existen organizaciones incluyendo la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), la Asociación de Mujeres Aduaneras (AMA) y Mujer Pyme, las cuales cuentan con programas de emprendimiento enfocados en apoyar mujeres para que logren generar ingresos propios de manera formal.

“Cuanto te metes más en estos ambientes de mujeres empresarias te das cuenta de que somos más de las que pensamos, estamos más preparadas de lo que creemos. Las mujeres mexicanas generalmente representamos el 30% de la participación en congresos internacionales, acabo de ir a un congreso a París, el 30% de las asistentes éramos mexicanas”, aseveró.

Las mujeres empresarias ganan confianza y seguridad al enfrentar la desigualdad de género

Raquel Salas Tovar, es socia de Trevé Corporativo, empresa proveedora de servicios integrales de calidad y manufactura al sector industrial. Comentó que, al iniciar su empresa a los 25 años, fue difícil para ella enfrentar a hombres que ocupaban puestos de mayor rango en una organización, quienes pertenecían a un estatus social alto, además de contar con una edad madura.

“Tú vas iniciando y como joven traes toda la energía y traes todas las ganas y que seas mujer, todavía de repente te frena, pero eso es cuando va asociado a la edad yo creo”, indicó.

Explicó que, desde que inició su carrera hasta que fundó su empresa, todos sus jefes y mentores fueron hombres, lo cual fue un factor para ir ganando seguridad y confianza al momento de enfrentar los obstáculos en el mundo laboral.

“Hasta la fecha todos mis mentores han sido hombres, y mis socios son hombres, entonces esta parte de que te impulsan, que te dan esa guía de que a lo mejor ya estás un poquito menos sensible, ya estás un poquito más fuerte en lo que tienes que hacer, con más determinación, ésa parte, creo que me ha ayudado mucho”, agregó.

Al iniciar su empresa, señaló que, tuvo miedo a fracasar, no obstante, su madre fue el ejemplo de vida que la impulsó a seguir avanzando, a quien refirió como una persona “bien persistente” y “muy luchadora” por sacar adelante a 4 hijos, pese a que trabajó toda su vida como empleada en el seguro social.

“Si bien nos hemos encontrado con ciertas dificultades, pero al final creo que te hace más fuerte porque no hay éxito sin errores”, puntualizó.

Aclaró que, todos tenemos la oportunidad de estar en puestos de liderazgo en las empresas, siempre y cuando uno demuestre que tiene la capacidad de estar en el cargo. De igual manera, consideró que, las mujeres han trascendido de tal forma que ahora muestran capacidades de resiliencia, fuerza, paciencia y tolerancia.

En el caso de las madres empresarias, enfatizó que, “tienen que estar en todo”, por lo cual, es importante equilibrar tanto la vida personal como profesional, poniendo como ejemplo su vida, ya que cuenta con dos niñas, una de 3 años y una de 8.

“Todas tenemos esta capacidad de trascender e ir por nuestros sueños, la cosa es atrevernos, que seamos muy persistentes, que seamos pacientes y que tengamos muy claro el objetivo que queremos alcanzar y si en el camino nos caemos, no pasa nada, haces el recuento de los daños y le das”, detalló.

Ser empresaria binacional, genera oportunidades de crecimiento en el mundo de la arquitectura

Erika Lin, arquitecta, interiorista y artista plástica, es directora de Grupo EL arquitecto. Inició su trayectoria, desde muy niña cuando empezó a tomar clases de dibujo en secundaria, y talleres de arquitectura en preparatoria.

A los 22 años, todavía siendo estudiante de la universidad, puso su primer despacho de arquitectura junto con otros compañeros, siendo su primer trabajo como arquitecta.

Al terminar la universidad, Erika viajó a Ciudad de México, donde vivió durante dos años, por lo cual tomó la decisión de cerrar la empresa que tenía con sus colegas de la universidad, para así, continuar adquiriendo conocimientos, así como experiencia profesional en el arte del interiorismo.

“Me fui a la Ciudad de México porque quería aprender sobre proyectos de lujo, que son los proyectos que a mí me interesaban y en aquel tiempo aquí en la región no había tantos proyectos ni de interiorismo. Me fui dos años a conocer a trabajar en despachos que se dedicaban exclusivamente a eso y regresé en 2009 con las ganas de emprender mi propio despacho de arquitectura y de interiorismo”, explicó.

Comentó que, le genera motivación llevar a cabo planes sobresalientes, en los cuales los clientes sepan que cada vez que realiza un proyecto en Estados Unidos son creados por una arquitecta tijuanense egresada del Instituto del Tecnológica de

Tijuana, donde cabe enfatizar que, son proyectos millonarios en zonas como Newport Beach y el condado de Los Ángeles, California.

“Ganamos 3 veces los Luxury Lifestyle Awards, como proyecto de lujo residencial, comercial, han sido reconocimientos muy importantes y creo que siempre eso es lo que me motiva, mostrar de lo que podemos ser capaces”, aseveró.

Consideró que, hoy en día la mujer empresaria está “en un punto de partida” en el sentido que antes había pocos ejemplos de mujeres exitosas en el mundo empresarial. Señaló que, en el periodo que fue estudiante, una mujer arquitecta ganó por primera vez el Premio Nobel de la Arquitectura, siendo en ese entonces, un acontecimiento que generó un impacto en la sociedad, al ser un ejemplo para muchas mujeres.

Al terminar la entrevista, recomendó a las mujeres que quieran crear un negocio disfrutar el camino del emprendimiento, y durante esa etapa es importante fijar metas y cumplirlas, y en caso de que algo falle, hacer las modificaciones necesarias sin dejar de lado disfrutar el momento presente.

“Yo creo que todo se puede lograr siempre que pongas intención, energía positiva y visualización creativa”, concluyó. N

Newsweek en español te recomienda: