El tribunal electoral descartó este miércoles 3 de abril un recurso que buscaba prohibir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promocionar su más reciente libro ¡Gracias!, bajo la acusación de que con ello interfería en la neutralidad de la campaña de cara a las elecciones del próximo junio.

“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría de votos, el acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE), que desechó la queja interpuesta en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, con motivo de las manifestaciones que realizó en su libro titulado ¡Gracias!”, indicó en un comunicado.

Inconforme con lo anterior, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, impugnó el acuerdo al considerar que, en su concepto, la UTCE realizó un análisis incorrecto de los hechos denunciados e incurrió en consideraciones de fondo.

“PERDIÓ LA CENSURA”

En sesión pública presencial, la Sala Superior determinó que la autoridad responsable no desechó la denuncia con base en consideraciones de fondo, ya que la recurrente no aportó elementos indiciarios que justificaran el inicio de la facultad investigadora de la autoridad administrativa electoral.

Al respecto, el pleno consideró que de los medios de prueba aportados no era posible advertir, de forma preliminar, una infracción en la materia electoral. En consecuencia, se confirmó el acuerdo impugnado (SUP-REP-266/2024).

Por su parte, el presidente López Obrador aplaudió la decisión. Escribió en la red social X: “El tribunal electoral no prohibió el último libro de mi quehacer político. Perdió la censura; ganó la libertad”, dijo.

Restringir la promoción de la obra “sería un atentado a la libertad de imprenta (…). Sería un muy mal precedente en donde sin indicios censuremos de manera previa algo que no conocemos”, dijo la presidenta del tribunal, Mónica Soto, durante la audiencia en la que se desechó el recurso con tres votos a favor y dos en contra.

CON ¡GRACIAS! LÓPEZ OBRADOR DICE ADIÓS

¡Gracias! fue lanzado tres semanas antes del inicio de la campaña presidencial, que arrancó el 1 de marzo. Soto recordó que, cuando se planteó la demanda, la publicación no había salido a la venta, por lo que esta se basaba en citas de medios.

La obra de López Obrador es “el recuento de lo que significó el sexenio de la transformación histórica del país y de cómo el compromiso con la ciudadanía marcó el camino de una nueva política”, explica la cuarta de forros del libro.

“Me voy, y aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir: no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único; a mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. A todas y todos de corazón. Gracias”, enfatiza López Obrador. N

