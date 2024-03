Los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por la alianza Morena-PVEM-PT; Santiago Taboada, de la coalición PAN-PRI-PRD, y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, suspendieron sus actividades electorales para asistir al primer debate donde discutieron sobre crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas, además de lanzarse acusaciones de corrupción.

El formato del debate fue acordado por los partidos políticos y una comisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). El diálogo tuvo una dinámica en la que cada candidato debía centrarse en explicar cómo hacer realidad sus propuestas de campaña y en la confrontación de ideas.

DEBATE 2024: BRUGADA Y TABOADA INICIAN LA PELEA

El primer debate entre candidatos fue escenario de acusaciones de corrupción entre Clara Brugada y Santiago Taboada, en tanto que el tercer aspirante, Salomón Chertorivski, pedía seriedad en la conversación y que se expusieran propuestas para la ciudadanía.

Los discursos de los alcaldes con licencia de Iztapalapa y Benito Juárez destacaron reiteradamente casos de presunta corrupción de ambos lados. A Taboada le recordaron los señalamientos en su contra por su presunta participación en el llamado “Cartel Inmobiliario”, mientras que el panista reviró acusando a Brugada de supuestamente favorecer a un grupo selecto de contratistas en la construcción de las Utopías, su programa para mejorar los espacios públicos en Iztapalapa, y comprar un inmueble por tan solo 330 pesos.

“Vamos a hablar de cómo te hiciste de un inmueble por 330 pesos, por cierto que no lo declaraste, qué negociazo, nos hubiera encantado que todos en la ciudad pudiéramos tener un inmueble de 152 metros cuadrados por 339 pesos”, dijo Taboada en el debate.

EL “TABOADAGATE”

Ante estas acusaciones, Brugada señaló a Taboada por haber adquirido un crédito de cinco millones de pesos para comprar una casa en 2016. Cuatro años después, aseguró la candidata morenista, siendo alcalde de Benito Juárez la pagó y la revendió a un proveedor de la alcaldía a su triple valor original.

“¿Cómo se llama a eso? Se llama corrupción, se llama ‘taboadagate’, este es Santiago Taboada o simplemente, como me han dicho algunos empresarios de la Benito Juárez, Santiago Tajada”, dijo Brugada en uno de sus últimos comentarios.

Mientras Taboada y Brugada arremetían el uno contra el otro, Chertorivski sólo sacó unas palomitas de maíz que llevaba en un envase rojo. “Yo me traje hasta mis palomitas, porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo”, recalcó sobre sus contrincantes. “Con la gente seria no quieren discutir”.

Las elecciones de la Ciudad de México de 2024 se llevarán a cabo el domingo 2 de junio, y en ellas se renovarán los cargos de Jefe de Gobierno de Ciudad de México, 66 diputados locales y 16 alcaldías. N

