El empresario Elon Musk está nuevamente bajo el lente público tras la noticia de que compró Rockstar Games, empresa desarrolladora de Grand Theft Auto 6, un videojuego de acción y aventura. Sin embargo, el anunció se desprende de un comunicado del sitio Take-Two Interactive, una empresa de videojuegos y ahora dueña de Borderlands. Hasta ahora, ni Musk ni Rockstar han confirmado esta adquisición.

Entre las últimas publicaciones del magnate y fundador de SpaceX destaca su incorporación a Disney como director ejecutivo, pero que forma parte del “April Fools’ Day” —también conocido como “Día de Tontos” o “Día de los Inocentes”—, una celebración popular en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá; mientras allá cae el 1 de abril, en México se celebra el 28 de diciembre.

“No puedo esperar a trabajar con Bob Iger (CEO de The Walt Disney Company) y Kathleen Kennedy (productora de cine estadounidense) para hacer que su contenido despierte más. No puedo esperar a Toy Story 5 y dos películas más de Moana”, indicó en X, cuya publicación sumó más de 62 millones de reproducciones.

Excited to join @Disney as their Chief DEI Officer.

Can’t wait to work with Bob Iger & Kathleen Kennedy to make their content MORE woke!

Even the linguini.

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2024