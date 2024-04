“París es todo lo que el corazón desea”, afirmaba el compositor polaco Frédéric Chopin, palabras que resonaron profundamente en la mente de Krytzia Dabdoub, guiándola en su camino. Vivir frente al Río Sena, en Francia, permitió a esta artista mexicana imaginar grandes trazos para su exposición “Reflections”, ubicada al exterior e interior del World Trade Center (WTC) en la Ciudad de México, donde nació en 1970.

“Mi estudio está sobre el Río Sena y siempre observo los reflejos del agua, es algo que siempre me ha fascinado. La palabra ‘reflection’ se traduce como reflejo y reflexión, entonces empecé a mirar cómo cambia el agua cada instante, según la luz, el viento, hasta cuando una persona queda retratada en ella”, comenta en entrevista con Newsweek en Español.

Con una notable trayectoria artística que la ha llevado a varias ciudades como Madrid, Barcelona, Caracas, Nueva York, San Francisco y París (donde reside actualmente), Krytzia Dabdoub regresó a su lugar natal para presentar una exhibición conformada por pinturas, esculturas, piezas tejidas y videos.

Esta muestra tiene su origen en 2022 cuando fue invitada al foro de la Unesco contra el racismo y la discriminación, incluso una obra de nombre “Efecto Mariposa”, compuesta por dos alas de gran formato hechas de tela, resulta un homenaje a las mariposas monarcas. Además, porque algunas piezas abordan el cambio climático.

HOMENAJE A LAS MARIPOSAS MONARCAS

En contexto, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la región ocupada en México por este insecto de color anaranjado con venas negras, que migran desde Canadá, se redujo en 59.3 por ciento debido al calentamiento global y uso de pesticidas.

“Comencé a desarrollar el tema de las mariposas monarcas en San Francisco (Estados Unidos), porque estos animales que migran de México a California no podían llegar a causa de los incendios forestales por el cambio climático”, refiere en una llamada telefónica.

En palabras de la pintora, al no llegar las mariposas, no se pueden polinizar los árboles frutales, causando una gran disminución de la producción; afectado a todos los consumidores y poniendo en riesgo los trabajos de los agricultores, “entre ellos, muchos migrantes como las monarcas. A esto me refiero con el título de la obra”, agrega.

Otra creación de Krytzia es “Reflections on Harmony” (Reflexiones/Reflejos sobre la armonía), una pieza de gran formato colocada junto a un espejo. Esta se acompaña de una pieza musical de Begoña Pereda, hecha específicamente para acompañar al cuadro con el propósito de alcanzar tanto el oído como la vista, creando así una experiencia multisensorial.

HASTA AGOSTO ESTARÁ EL TRABAJO DE KRYTZIA DABDOUB

Uno de los trabajos que destaca en su exposición es “La Catedral del Agua”, una pintura que fue traída por la artista desde su taller de París. Quienes vean esta obra podrán escanear con su celular un código QR que abre la aplicación de Facebook o Instagram. Al dirigir su teléfono al cuadro, en la cascada aparecen peces y mariposas, dando movimiento a la obra.

“Uno de mis cuadros se encuentra en la colección de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en París: ‘El Universo del Agua’, que trata de preservar y no contaminar este líquido vital. En el WTC hay dos obras textiles que están entrando por el estacionamiento, quise usar textil también como un homenaje a las mujeres. Antes una artista no tenía cabida en un museo, le decían ‘si te gusta el arte puedes tejer, bordar o hacer tapetes’”, comparte.

Krytzia Dabdoub también ha utilizado elementos de la tierra como arena, hojas y escombros para expresar su pasión por la naturaleza. Desde su infancia, encontraba placer en la pintura, una pasión que compartía con su hermano. Según la artista, su madre desempeñó un papel crucial en orientar y dirigir este gusto hacia la realidad.

OBRAS A LA VENTA

Estudió arte en París en el Atelier de Sèvres y la Académie Julien. Después de regresar a México y casarse, se mudó a Madrid, donde se unió al estudio de Manolo Arjona. Más tarde se fue a Barcelona, Caracas y Nueva York. Constantemente curiosa, explorando nuevas técnicas, participando en talleres y colaborando con diversos artistas, Dabdoub forjó su estilo único.

La pintora nacida en la capital mexicana ha expuesto sus piezas en diferentes galerías y espacios alrededor del mundo, incluyendo el Instituto Cultural de México en París, la Embajada de México en Praga, el Museo Península de San Francisco, el Consulado de México en San Francisco, entre otros.

“Mi madre fue un gran motor en mi vida, supo conducir mi creatividad. A mi papá le encantaba todo lo que era la música y nos llevaba a museos”, relata.

En la pantalla gigante instalada en el exterior superior del WTC, desde febrero se proyecta un video cada media hora que captura la esencia del trabajo de Krytzia. "Reflections" estará hasta agosto en este recinto de la Ciudad de México. La entrada es libre y las obras están a la venta.