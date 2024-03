Esta mañana, el Director del Comité de Desarrollo de Proveeduría, Federico Serrano Bañuelos y el Presidente de Index Zona Costa, Pedro Montejo Peterson, realizaron una rueda de prensa donde invitaron al sector empresarial a asistir al primer encuentro de negocios que se realizará el próximo 27 de junio en el Grand Hotel Tijuana.

Dicho evento va dirigido a las empresas compradoras y a los proveedores pequeños, medianos y grandes de la localidad y la región, esto con el propósito de generar enlaces de negocios para impulsar la proveeduría nacional dentro de la cadena de valores empresarial.

Participarán empresas de empaque, plásticos, electrónicos, consumibles, mecánicos, entre otros, para incrementar en la medida de lo posible el contenido nacional dentro de las empresas.

En rueda de prensa, el Presidente de Index Zona Costa, Pedro Montejo Peterson, mencionó que la inseguridad en las calles está afectando las entregas y a los transportistas, en la ruta de Ensenada hacia el bulevar 2000, ocurrieron 2 intentos de asalto y en la carretera Rosarito – Tijuana ocurrió uno más.

Agregó que otras rutas, sobre todo las que van hacia Nuevo Laredo, esto ocurre todos los días y a pesar de que ya han dialogado con autoridades no han tenido las acciones que necesitan.

“La industria no puede subsistir si no hay seguridad en las calles, y hoy no hemos tenido una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades”, señaló. N

Fotos: Luis Bautista Foto/Border Zoom

