Tijuana, B.C.- Decenas de personas que se identificaron como militantes de Morena en Baja California, se reunieron a las afueras del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, ubicado en la calle Sinaloa de Leyva de la colonia Los Ángeles, para cerrar de manera simbólica esas oficinas. El argumento es que el proceso interno para elegir a los candidatos no fue transparente.

Ricardo Valdez, coordinador de Movimiento Transformador -movimiento interno dentro de Morena que apoya los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero están inconformes con la decisiones del partido local-, explicó que la protesta se hizo para señalar sus inconformidades con el proceso interno que postuló a candidatos ajenos al movimiento como es el caso del ex alcalde de Tijuana y ex panista, Jorge Ramos, que va como candidato a diputado local por el distrito 7.

“Es una clausura simbólica, donde pedimos que se democratice el proceso interno del partido. Hay muchos candidatos que no son afines a la cuarta transformación, y es donde alzamos la voz y la mano por decir, dirigencia, aquí hay compañeros mucho más valiosos que muchos de los perfiles que hoy se reeligen, tienen bajos números de aprobación”, refirió Ricardo Valdez, quien, también se postuló como candidato federal y quedó fuera del proceso.

Añadió que, aún cuando saben que los perfiles que fueron postulados provienen de partidos que son parte de la alianza, recriminó que se le abran las puertas a personajes como Jorge Ramos, quien tres años atrás señalaba a los gobiernos morenistas.

La inconformidad de los afectados no solo quedará en esta manifestación, si no que ya han interpuesto quejas ante el órgano interno de Honestidad y Justicia del partido, donde se encargarán de dar respuesta, en caso de que no sea la que esperan, buscarán a la autoridad electoral.

“Eso es parte de la queja de hoy, no hay proceso transparente, ejemplo, las candidaturas a diputados locales, federales, senadores, la alcaldía. Ustedes están de testigos cómo se miraba entre dos personajes y termina por ganar un tercero que tiene el derecho legítimo, sin embargo, lo que reclamamos es la transparencia”, señaló Valdez.

Al respecto de Ismael Burgueño, candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana, hasta el momento no les ha informado de manera oficial sobre su renuncia a la presidencia del partido en Baja California, por lo que esa posición se encuentra vacía.

Las consecuencias de estás decisiones, según Valdez, podrían ser que se pierdan las elecciones en candidaturas que están a cargo de perfiles que antes eran de partidos de oposición, además, que podrían crearse más movimientos autónomos al interior en Morena, como el que representa, y que no están de acuerdo con los dirigentes locales.

Al final de la manifestación, los participantes denunciaron que el gobierno de Baja California, a cargo de Marina del Pilar Avila, les retiraron tres camiones en los que habían sido trasladados desde las colonias Salvatierra y Lomas de la Esperanza. N

