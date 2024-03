Tijuana, B.C.- La regidora del Partido Acción Nacional (PAN) Gina Arana, solicitó a la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, a que convoque a sesión de Cabildo para que se rinda protesta a los regidores que ocuparán las posiciones que dejan los regidores que solicitaron licencia para participar en el proceso electoral 2023-2024.

Compartió que desde el 1 de marzo, varios compañeros se separaron del cargo porque van a participar en la contienda electoral en la búsqueda de una posición diferente a la que venían desempeñando, y según lo que indica la ley, tenían que presentar su licencia con 90 días de anticipación.

“Ahorita hay seis compañeros regidores que se retiraron y que no han sido llamados sus suplentes. Yo estoy solicitando de la manera más atenta y de manera formal, se les llame a tomar protesta porque los trabajos del Ayuntamiento tienen que seguir, no se pueden parar. Recordemos que hay juntas de gobierno a la que cada regidor pertenece, de acuerdo a su comisión”, indicó la regidora Arana.

De igual manera, refirió que de existir una emergencia en la ciudad que requiera la toma de decisiones, estás no podrían ser ante la falta del cuerpo colegiado completo.

Reiteró que las posiciones y actividades de los regidores que se fueron el 1 de marzo están vacías porque no se ha llamado a los regidores suplentes, y mientras no se les tome protesta, no es legal que estén desempeñando funciones que no les correspondan.

Indicó que, así como los regidores electos no pueden trabajar en una administración hasta que se les tome protesta, ocurre lo mismo con los suplentes.

El oficio se ingresó el jueves pasado del mediodía a presidencia, sin embargo, todavía no ha tenido respuesta a su petición, espera que esta semana se realicé la toma que corresponde para que se sigan los trabajos en tiempo y forma. N

Foto: Ayuntamiento de Tijuana

