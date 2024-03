Ante la posibilidad de un nuevo cierre del cruce fronterizo en Tijuana, se considera una situación, en el cual las garitas van a abrir y cerrar su acceso de manera intermitente, esto a causa de los cruces ilegales que ocurren en la región, señaló Karim Chalita Rodríguez, presidente de Cotuco Tijuana.

Comentó que, las personas en contexto de movilidad que llegan a la ciudad son bienvenidos, sin embargo, al no respetar los reglamentos de las autoridades de Estados Unidos, nos afecta a toda la población en general.

Respecto a las fechas de Semana Santa, Chalita Rodríguez mencionó que, en Estados Unidos no lo consideran como días de asueto, por lo cual, depende más la ciudad del turismo a medio durante la temporada de “spring break”. Asimismo, detalló que el flujo fronterizo se ha mantenido debido a los residentes de Tijuana y cruzan al país vecino para realizar actividades laborales, sin mencionar que, muchos ciudadanos estadounidenses han comprado viviendas en territorio mexicano.

Consideró que, otro cierre en el cruce fronterizo no afectaría la llegada de turistas a la ciudad durante la época de “spring break”, sin embargo, las personas que van a tener que cruzar por las garitas se verán afectadas por las largas filas que se generan durante esas fechas.

En el tema de la seguridad y la llegada de turistas a la ciudad, Chalita Rodríguez, manifestó que, se presentan afectaciones económicas en Tijuana cuando las autoridades de Estados Unidos lanzan una alerta por inseguridad en la zona, no obstante, los ciudadanos que han estado anteriormente en Tijuana ya saben las circunstancias, por otro lado, las personas que no han estado antes en la ciudad es más probable que no lleguen durante las vacaciones de primavera. .

“Hemos tenido juntas con el secretario de Seguridad e inclusive con la policía turística y se van a poner más módulos, están los módulos que tiene sindicatura para las quejas, o sea que hay por parte de los turistas también”, explicó.

Indicó que, durante la época de “spring break”, se espera que deje una derrama económica en la ciudad de un 30% a comparación de años anteriores, puntualizando que, muchos turistas buscan destinos como playas de Rosarito, por tal motivo, no se quedan precisamente en Tijuana. N

