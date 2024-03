Tijuana, B.C.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tuvo una reducción del 15 por ciento en el presupuesto que recibió durante el 2024, así lo dio a conocer la presidenta del organismo, Graciela Márquez Colín, durante su más reciente visita a Tijuana para promover los Censos Económicos 2024.

Con la reducción del presupuesto el instituto recibió alrededor de 14 mil millones de pesos de los cerca de 16 mil millones que había solicitado, sin embargo, esta reducción no pone en riesgo los censos.

“En 2024 el presupuesto del INEGI varía de un año a otro porque hay unos años que levantamos censos, y otros años que no levantamos censos. En 2023 no levantamos censo, en 2024 sí, y sí tuvimos un ajuste cercano al 15 por ciento del anteproyecto, no se pueden comparar año con año, sí tuvimos un ajuste, estamos realizando unos ajustes, pero, los programas como los censos económicos tienen suficiencia presupuestal”, explicó la presidenta del INEGI, Graciela Márquez.

Asimismo, detalló que tendrán que hacer ajustes en los programas. Una de las acciones que implementaron fue que pasaron del conteo de población que se hará en 2025 a encuestas intercensal, que consiste en una encuesta masiva a siete millones de viviendas en todo el país.

Sobre los Censos Económicos que arrancaron el mes pasado, dijo que se encuentran en la etapa de levantamiento masivo que finaliza el mes de agosto. Detalló que este tipo de censos permiten conocer quién produce, qué produce, cómo se produce y con cuál tecnología a nivel nacional.

Como acto simbólico se visitó la Tortillería Rosenda, ubicada en la colonia Libertad parte baja, en el local la funcionaria federal platicó con los trabajadores y colocó el engomado de comercio censado.

Márquez Colín agregó que estos censos permiten conocer la estructura de los negocios, además, de saber cuántos comercios hay por ciudad y un estado. La información que se recabe sirve para la toma de decisiones por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como del sector empresarial. Los resultados del Censo Económico 2024 se prevé que esté listo para junio del año 2025. N

