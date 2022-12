¿CÓMO AYUDA EL VILPA?

“Lo que también es muy interesante es que existe una buena posibilidad de que los participantes en este estudio no supieran que estaban haciendo actividad física de intensidad vigorosa, ya que la muestra de este estudio eran personas que no hacían ejercicio, básicamente personas que no practicaban deportes, no iban a gimnasios, incluso no hacían paseos recreativos durante su tiempo libre”, continúa el científico.