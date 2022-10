El programa de Barney llegó a las pantallas en 1987 y de inmediato comenzó a alegrar la existencia de los niños del mundo entero, por lo que se hizo acreedor a numerosos galardones. Sin embargo, entre bastidores se desarrollaba el aspecto más sombrío de la fama, y esas circunstancias son el tema de la serie documental I Love You, You Hate Me (Te quiero, me odias), disponible desde el 12 de octubre en el servicio de streaming Peacock. Newsweek condensó aquí todo lo que necesitas saber sobre Sheryl Leach, la creadora de Barney.