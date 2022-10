La plataforma Netflix anunció el jueves que lanzará una opción de suscripción subsidiada por anuncios en noviembre en una docena de países, entre ellos Brasil, España y México, una medida del servicio de streaming para impulsar su crecimiento.

La suscripción básica con anuncios tendrá un precio de 6.99 dólares en Estados Unidos, tres dólares menos que la opción básica sin anuncios, dijo el director de operaciones de Netflix, Greg Peters, en una sesión informativa.

La nueva opción de Netflix se implementará en Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, México, España y Estados Unidos.

Casi todo el catálogo de la plataforma estará disponible, con algunas ofertas retenidas hasta que se renegocien los acuerdos de licencia. Los anuncios tendrán una duración de entre 15 y 30 segundos, que se reproducirán antes y durante los espectáculos y películas.

From November, Netflix will be available from $6.99 a month. Basic with Ads, Netflix’s new lower priced ad-supported plan. https://t.co/OjRfIkbXWs

— Netflix (@netflix) October 13, 2022