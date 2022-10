El fotógrafo explica que su bisabuela no fue esclavizada porque nació después de la Ley del Vientre Libre, proclamada en Brasil en 1871. Este decreto determinó que, a partir de su proclamación, las mujeres esclavizadas tendrían solo bebés libres.

Explica Cesar Fraga que “Sankofa” es un ideograma de los pueblos Akan, representado por un pájaro con la cabeza hacia atrás que busca su propio huevo. En la práctica significa que, si alguien deja algo relevante en el pasado, no puede continuar adelante.

“Debes ‘volver atrás y conseguirlo’. Ese significado me fue dicho por uno de sus líderes en el interior de Ghana. Era exactamente lo que yo hacía por allá en busca de los orígenes del pueblo afrobrasileño”, apunta Cesar Fraga. “Nos abrazamos y lloramos, como en un reencuentro de hermanos, separados por uno de los capítulos más tristes de la historia de la humanidad”.

“Muchos africanistas me dijeron que no tenía esperanza, que ese recuerdo no estaba vivo para ellos. Mi trabajo demostró lo contrario. Además de los fuertes, celdas, puestos comerciales, presencié celebraciones en memoria de nuestros ancestros en común”, añade.