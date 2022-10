Dos similitudes existen entre Lisa Simpson y Las Montoneras: saxofón y feminismo. Discriminadas, subrepresentadas e infravaloradas a los individuos del sexo opuesto, las mujeres artistas y compositoras luchan incansablemente a través de sus instrumentos y voces para salir de las sombras en donde permanecen escondidas por la sociedad patriarcal. Bajo una óptica feminista, esta colectiva busca cambiar paradigmas en la industria.

Durante el inicio de la pandemia —marzo 2020—, por iniciativa de la saxofonista Alma A. Rodríguez, surgió el grupo integrado por investigadoras, compositoras e intérpretes, a fin de hacer, crear y pensar la música hecha por mujeres. Su objetivo concreto enmarca una gran masacre en México. Basta analizar las cifras lanzadas por la Red Nacional de Refugios (RNR): de enero a agosto de 2022 se registraron 600 feminicidios y 1,905 homicidios dolosos contra las mujeres, lo que representa un total de 2,505 mujeres asesinadas.

Así, el movimiento pretende visibilizar la violencia de género y el feminismo, temas recurrentes en la agenda pública. Fue Alma quien bautizó como “Las Montoneras” esta colectiva, palabra que proviene del mexicanismo coloquial “montoneros”, cuyo significado se refiere a las personas que provocan una lucha cuando están rodeadas de sus partidarios. Idea compartida por ellas, al tratar de hacer revueltas desde las prácticas artísticas.

De acuerdo con un artículo de la ONU, en pleno siglo XXI, la cantidad de mujeres compositoras ha crecido exponencialmente, pero siguen siendo poco conocidas. Cuestionada por Newsweek en Español sobre las causas, Jimena Contreras, productora e integrante de la colectiva, responde que muchas veces no les dan espacio para compartir obra.

“A lo largo de la historia, como bien sabemos, tanto en la música como en las artes, las mujeres hemos estado muy rezagadas. No es que no haya mujeres en la industria, más bien, no se les da visibilidad. Por esta razón nos centramos en compartir al mundo música escrita por nosotras. En esa vía, tenemos un programa en Opus 94 (estación 94.5 FM) llamado Nada clásicas, todos los miércoles a las 19:30 horas”, dice en entrevista.