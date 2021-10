COP26: el purgatorio del planeta | Newsweek México

EL 31 DE OCTUBRE arranca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26). En esta cita veremos a países que son representados por hombres puros de ideología, o serán de hechos. Y a organizaciones acusando a los países, y estas, asimismo, siendo parte del problema, pero no de la solución.

Seamos sinceros, la sociedad es tan complicada y tan psicológicamente imposible, que dos o más individuos no pueden estar de acuerdo en el largo plazo. En el corto plazo siempre hay acuerdos, pero al transcurrir el tiempo las necesidades se modifican, y es cuando emanan las agendas ocultas de cada uno y es donde se rompen las buenas intenciones.

Se inicia el purgatorio del mundo hacia el planeta, donde cada país tratará de limpiar sus imperfecciones o de justificar el porqué continuar con lo que se está haciendo para tomar de la naturaleza la energía primaria para su transformación y uso.

Es probable que sepamos de soberbia, orgullo, culpabilidad, señalamientos y calificativos en todos los discursos que habrá. Serán páginas, presentaciones y mesas de trabajo; pero, en la realidad, no existe un consenso real sobre cómo podemos mitigar ya no el cambio climático, porque este ya fue, sino cómo mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2o C debido a que el 1.5o C es complicado con las tendencias actuales del consumo de la energía.

La semana pasada Greenpeace emitió ciertos comentarios sobre un reporte de que la Organización de las Naciones Unidas, vía Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de la ONU, ha llegado a ciertas conclusiones sobre el cómo podría mantener la temperatura por debajo de los dos objetivos que el planeta necesita, y el cual será entregado en marzo de 2022 y será complementado con la información de la reunión de COP26.

Existen países que no están de acuerdo con el reporte y justifican que actualmente no existen políticas públicas reales, la suficiente tecnología o el dinero para poder realizar tal cambio como lo sugiere dicho borrador de la ONU. Entre los comentarios destacados sobre este reporte tenemos varias posturas:

Arabia Saudita: “Se debe evitar el uso de ‘transformación’, ya que tiene implicaciones políticas al requerir acciones políticas inmediatas. La transición a economías bajas en carbono se puede lograr mediante intervenciones planificadas y considerando varias opciones de transición”.

Este país indica que actualmente no hay una planificación o una política uniforme mundial debido a que cada nación considera el cómo llevar esta en función de su economía, mercado interno y relaciones comerciales en el mundo. Mientras no haya un plan no habrá transformación. Para ello Arabia Saudita propone una economía circular del carbono, la cual pretende que sea adaptada por diferentes países.

La OPEP solicita a la ONU que modifique la oración “…eliminar activamente todos los combustibles fósiles en el sector energético” debido a que “no es una declaración neutra desde el punto de vista político, lo tecnológico podría tener un papel clave” en la reducción de emisiones. Esto derivado de estudios realizado por la OPEP, que indican que las energías primarias fósiles no dejarán de ser utilizadas en el corto plazo y continuarán siendo la base energética hasta después del año 2050.

En el reporte surge también la utilización de la tecnología por grandes productores o usuarios de energías primarias fósiles, que así como la OPEP apoyan la captura y almacenamiento de carbono (CCS-Carbon Capture and Storage). Esta puede capturar las emisiones de carbono de los sitios industriales como las centrales eléctricas y mantenerlas fuera de la atmósfera o utilizarlas en procesos industriales. Pero está en vías de desarrollo y hay una mayor concentración de este tipo de tecnología en Estados Unidos.

Si nuestro clima continúa cambiando, muchas partes del mundo se convertirán en lugares más desafiantes para vivir. Los eventos que causan pérdidas son cada vez más frecuentes, entre los que se encuentran los geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, los cuales ocasionan pérdidas humanas y financieras a los países, y muchos no pueden hacerles frente.

¿México cómo aportará a esta reunión? Las empresas productivas del Estado no cumplen con las emisiones programadas en forma anual, siempre están por arriba, y ahora la Organización Mundial para la Salud ha emitido nuevos parámetros para tener una mejor calidad del aire. La Semarnat acaba de aplazar para 2025 la obligación de fabricar e importar exclusivamente camiones y autobuses que usen diésel ultrabajo en azufre, y esta resolución está alineada a lo emitido por la CRE respecto a que Pemex hasta este año está obligada a empezar a vender este producto en su totalidad.

En el planeta, está confirmado, hay dos ejes para el mundo: países que pretender eliminar la utilización de hidrocarburos y carbón en 2050 y los que continuarán invirtiendo en estas industrias ante la falta de certidumbre sobre el cómo transitar. ¿Quién ganará? N

—∞—

—∞—