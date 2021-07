Cambio climático: Limitar el calentamiento global en la agenda de la próxima reunión de la ONU | Newsweek México

El acuerdo de París de diciembre de 2015 fijó como objetivo limitar el calentamiento global “muy por debajo” de +2° C en comparación con la era preindustrial, y de ser posible +1,5° C. Millones de jóvenes se manifestaron para exigir a los dirigentes que actúen. Nunca ha habido tantas señales de que el cambio climático es una realidad.

En las últimas semanas, la humanidad ha sufrido una ola de calor sin precedentes en Canadá, incendios en el oeste de Estados Unidos, inundaciones catastróficas en Alemania y Bélgica y un diluvio en China.

Al día de hoy, el planeta ha ganado aproximadamente 1.1° C desde la revolución industrial. Y cada décima adicional de grado cuenta porque acarrea fenómenos extremos.

También lee: Canadá y EU continúan con incendios atizados por el cambio climático

“Si no reducimos nuestras emisiones en la próxima década, no lo conseguiremos. Lo más probable es que los +1,5° C se alcancen entre 2030 y 2040, son las mejores estimaciones de que disponemos hoy”, afirma a la AFP el climatólogo Robert Vautard, uno de de los autores de esta primera parte de la evaluación del IPCC.

Los otros apartados se conocerán en 2022. El que abarca los impactos, del que AFP ha obtenido una versión preliminar, muestra que la vida en la Tierra cambiará en 30 años, o incluso antes. Estos efectos se harán públicos después de la COP26, la conferencia climática de la ONU prevista en noviembre en Glasgow.

Muchos esperan que el informe que se presentará en agosto ejerza presión sobre los gobiernos para que apliquen las políticas necesarias.

“Estamos confrontados a diario a la destrucción y al sufrimiento (…). Es importante reconocer que hablamos del futuro del planeta. No podemos jugar con esto”, insistió esta semana Patricia Espinosa, alto cargo de la ONU sobre el clima.

En este contexto, la presidencia británica de la COP26 reúne a ministros de unos 40 países este domingo y lunes para “impulsar” las negociaciones.

Para poder contener el calentamiento a +1,5 ° C habría que reducir cada año las emisiones en un 7.6 por ciento en promedio, entre 2020 y 2030, según la ONU. En 2020 cayeron debido a la pandemia, pero se espera que vuelvan a subir.

La Agencia Internacional de Energía (AIE), a la luz de la baja proporción de medidas para las energías limpias, prevé incluso emisiones récord para 2023. En tanto que la Organización Meteorológica Mundial estima en un 40 por ciento la probabilidad de que las temperaturas suban más de 1.5° C en un año de aquí a 2025. N