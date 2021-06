Pekín pide a la OTAN dejar de 'exagerar la teoría de la amenaza china' | Newsweek México

PEKÍN acusó este martes a la OTAN de “exagerar la teoría de la amenaza china”, la respuesta llega un día después de la cumbre de la Alianza Atlántica que se propuso trabajar para “enfrentar las amenazas que presentan las políticas chinas”.

Un pronunciamiento de la Misión China ante la Unión Europea pidió a la OTAN “ver racionalmente el desarrollo de China” y dejar de “crear confrontaciones artificiales”.

El 14 de junio, los líderes de los estados miembros de la OTAN emitieron un comunicado después de la cumbre, afirmando que China presenta “desafíos sistémicos” al orden internacional basado en reglas ya áreas relevantes para la seguridad de la Alianza.

Menciona cuestiones que incluyen las “políticas coercitivas” de China, la rápida expansión del arsenal nuclear y la modernización militar “opaca”. También señala que la OTAN mantiene un diálogo constructivo con China siempre que sea posible y agradece las oportunidades para comprometerse con China en desafíos comunes como el cambio climático.

Sobre el tema, la Misión China dijo: “Tomamos nota de las referencias a China en el comunicado de la cumbre de la OTAN. Al afirmar que China presenta los llamados ‘desafíos sistémicos’, la OTAN está difamando el desarrollo pacífico de China y juzgando mal la situación internacional y su propio papel. Representa una continuación de la mentalidad y la política de bloque de la Guerra Fría.

“China está comprometida con una política de defensa de naturaleza defensiva. Nuestra búsqueda de la defensa y la modernización militar está justificada, es razonable, abierta y transparente. El presupuesto de defensa de China en 2021 es de 1,35 billones de RMB (unos 209.000 millones de dólares). Eso es sólo el 1,3 por ciento de su PIB, incluso menos que el mínimo del 2 por ciento de la OTAN. En contraste, se espera que el gasto militar total de 30 países de la OTAN alcance los 1,17 billones de dólares en 2021, más de la mitad del gasto militar mundial total y 5,6 veces el de China. La gente del mundo puede ver claramente quién tiene bases militares en todo el mundo y quién está mostrando sus músculos enviando portaaviones por todo el mundo”.

El número de armas nucleares chinas no está en la misma liga con los estados miembros de la OTAN como Estados Unidos, señaló. Según los think tanks de Suecia y Estados Unidos, los estados miembros de la OTAN tienen casi 20 veces más ojivas nucleares que China.

“China siempre sigue el principio de no usar armas nucleares por primera vez en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, y se comprometió incondicionalmente a no usar o amenazar con usar armas nucleares contra estados no poseedores de armas nucleares o zonas libres de armas nucleares. Me gustaría preguntar si la OTAN y sus estados miembros, que luchan por la “paz, la seguridad y la estabilidad”, pueden asumir el mismo compromiso que China”.

Además se informó que “China está comprometida con el desarrollo pacífico. Pero nunca olvidaremos la tragedia histórica del bombardeo de la embajada de China en Yugoslavia, y nunca olvidaremos la tragedia humana de la destrucción de las familias de nuestros compatriotas. Nunca renunciaremos a nuestro derecho a defender la paz y nos mantendremos firmes en la defensa de nuestra soberanía, seguridad e intereses de desarrollo. Seguiremos muy de cerca el ajuste estratégico de la OTAN y su ajuste de políticas hacia China. China no presentará ‘desafíos sistémicos’ a nadie, pero no nos sentaremos sin hacer nada si los ‘desafíos sistémicos’ se acercan a nosotros”.

Al concluir la cumbre este lunes en Bruselas, los gobernantes de los países de la OTAN focalizaron su preocupación en Rusia y China.

La “creciente influencia de China (…) puede representar desafíos que precisamos enfrentar juntos, como una alianza. Nos enfrentamos cada vez más a amenazas cibernéticas, híbridas y asimétricas”, apuntaron los dirigentes de la OTAN. N