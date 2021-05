Comunidad internacional pide una desescalada en los enfrentamientos entre Palestina e Israel | Newsweek México

LOS enfrentamientos entre palestinos en la Franja de Gaza y las fuerzas armadas de Israel, que han causado al menos 70 muertos –incluyendo 16 niños–, provocaron la movilización de la comunidad internacional que condenó los hechos y llamó a ambas partes para evitar una “guerra a gran escala”.

El movimiento islamista Hamás anunció una andanada de 130 cohetes contra el territorio israelí en respuesta a la destrucción de un gran edificio de una decena de plantas en Gaza, donde estaban situadas oficinas de diversas ONG y medios de comunicación locales e internacionales.

Y la tensión ha estallado también con crudeza en varias localidades mixtas donde se han visto graves disturbios entre la población árabe e israelí.

Algunos observadores temen que los disturbios civiles se intensifiquen. En varias ciudades mixtas del país, manifestantes con banderas palestinas quemaron coches y propiedades, atacaron a automovilistas y se enfrentaron a la policía.

Ante este clima, la Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que pueden haberse cometido crímenes de guerra.

Ante los combates más intensos desde la guerra de 2014, Estados Unidos anunció el envío de un emisario a la región, Hady Amr, subsecretario de Estado adjunto a cargo de los asuntos israelíes y palestinos.

Washington instó a su aliado israelí a evitar en la medida de lo posible “víctimas civiles”.

El presidente Joe Biden, afirmó que Israel tiene derecho a defenderse, pero que tras hablar con el primer ministro Benjamin Netanyahu espera que los enfrentamientos violentos con los palestinos terminen pronto.

“Tuve una conversación con Bibi Netanyahu no hace mucho tiempo”, dijo Biden a los periodistas. “Mi expectativa y esperanza es que esto se cierre más pronto que tarde, pero Israel tiene derecho a defenderse cuando tiene miles de cohetes volando hasta su territorio”.

Hoy miércoles, durante otra reunión de emergencia sobre la actual escalada del conflicto, el Consejo de Seguridad de la ONU, no pudo llegar a un acuerdo para emitir una declaración debido a la persistente oposición de Estados Unidos, según diplomáticos.

Para Estados Unidos, “el Consejo de Seguridad muestra su preocupación al reunirse, no hay necesidad de más”, dijo a la AFP un diplomático que pidió el anonimato. “Estados Unidos no parece considerar una declaración para ayudar a una desescalada” del conflicto, agregó otro diplomático, también bajo condición de anonimato.

Según varias fuentes, la mayoría de los 15 miembros del Consejo de Seguridad estaban a favor de adoptar una declaración conjunta destinada a reducir la tensión.

I spoke with @IsraeliPM today about the ongoing situation in Israel including rocket fire emanating from the Gaza Strip targeting Israeli civilians. Israel has the right to defend itself. Palestinians need to be able to live in safety and security. It’s vital now to deescalate.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 12, 2021