Israel y Hamás aprueban un cese del fuego en Gaza | Newsweek México

El gobierno de Israel aprobó un alto el fuego en la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, de acuerdo con medios israelíes.

Associated Press (AP) reporta que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó detener la operación que lleva 11 días y donde han muerto alrededor de 232 palestinos, incluyendo al menos 65 niños.

“El gabinete (de seguridad) aceptó por unanimidad la recomendación de los funcionarios de seguridad (…) de aceptar la iniciativa egipcia de cese del fuego bilateral sin condiciones”, indicaron en un comunicado las autoridades israelíes.

En la franja de Gaza, Hamás confirmó la entrada en vigor de esta tregua desde las 02:00 locales del viernes, según publica AFP.

Según la información de diversos medios, se tomó esta decisión debido a la intensa presión de Estados Unidos y otros países para detener la ofensiva.

Minutes after Israeli cabinet approves Gaza ceasefire, rockets are being fired from Gaza at Israeli cities and towns.

— Avi Mayer (@AviMayer) May 20, 2021