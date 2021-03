La OMS aprueba uso de emergencia de vacuna de Johnson & Johnson | Newsweek México

LA Organización Mundial de la Salud (OMS) dio el viernes su aprobación de urgencia a la vacuna anticovid Janssen, de dosis única, de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson.

“Cada nuevo instrumento, seguro y eficaz, contra el COVID-19 es un paso más hacia el control de la pandemia”, comentó en conferencia el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La decisión está respaldada por la autorización que ayer dio la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre el uso de esta vacuna.

