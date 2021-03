Exfuncionario de Salud de EU afirma que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan | Newsweek México

El exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) Robert Redfield, cree que el virus SARS-Cov-2, que causa el COVID-19, se originó en un laboratorio en la ciudad de Wuhan, en China.

Los comentarios de Redfield, que respaldan una controvertida teoría sobre el origen del coronavirus que no está probada, aparecen en un documental que la cadena de televisión CNN estrenará este domingo.

Según Redfield, que es virólogo, el virus “escapó” del laboratorio, algo que sucedió no necesariamente de forma intencional.

Join Dr. Sanjay Gupta as leaders in the war on Covid – including Dr. Anthony Fauci and Dr. Deborah Birx – break their silence. CNN Special Report: Covid War – The Pandemic Doctors Speak Out airs Sunday at 9 p.m. ET pic.twitter.com/88fn2iQYUq

— CNN (@CNN) March 26, 2021