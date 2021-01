Trump pide a los estadounidenses que estén "unidos", sin mencionar el proceso de destitución | Newsweek México

El presidente Donald Trump instó a los estadounidenses a estar “unidos” y evitar la violencia, en sus primeros comentarios después de ser acusado el miércoles en el Congreso, en los que evitó cualquier mención al juicio político en su contra.

En el discurso grabado en video desde la Oficina Oval, Trump hizo “un llamado a todos los estadounidenses a superar las pasiones del momento y unirse como un solo pueblo estadounidense. Elijamos avanzar unidos por el bien de nuestras familias”, dijo.

El vídeo fue difundido horas después de que la Casa Blanca emitiera una breve declaración del presidente, en la que hacía un llamamiento para que no se produjera actos de vandalismo, ni se transgrediera la ley en vísperas y durante la cercana toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, el 20 de enero.

“Ante los informes de más manifestaciones, insto a que no debe haber violencia, ni transgresión de la ley, ni vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa”, ha expuesto Trump antes de pedir “a todos los estadounidenses” que “ayuden a rebajar tensiones y calmar los ánimos”.

A principios de semana, el FBI alertó acerca de la posibilidad de que se produjeran “protestas armadas” en las distintas capitales estatales durante los días previos a la posesión de Biden, después de que algunos grupos de extrema derecha, informó, hayan estado incitando en redes sociales volver a repetir episodios como los vividos durante el ataque al Capitolio del pasado miércoles.

Por ello, Trump repudió a sus partidarios que asaltaron el Congreso hace una semana, desencadenando un segundo “impeachment” (o proceso de destitución) en su contra en la Cámara de Representantes, diciendo que “nunca hay una justificación para la violencia”. “Quienes participaron en los ataques de la semana pasada serán llevados ante la justicia”, aseguró.

“Ningún verdadero partidario mío podría jamás respaldar la violencia política. Ahora les pido a todos los que alguna vez han creído en nuestra agenda que piensen en formas de aliviar las tensiones, calmar los ánimos y ayudar a promover la paz en nuestro país”, dijo.

“Seas de donde seas, de la derecha, de la izquierda, demócrata, o republicano, nunca hay justificación para la violencia, no hay excusas, no hay excepciones. Estados Unidos es un país de leyes”, aseveró.

Esta última declaración contrasta con las de la semana pasada, en la que llegó a expresar su amor hacia muchos de aquellos que finalmente irrumpieron violentamente en la sede del Poder Legislativo estadounidense, calificándoles además de “gente muy especial”.

Al final del video, el aún presidente también denunció el “asalto sin precedentes a la libertad de expresión” visto en los últimos días y expresó que “lo que se necesita ahora es que nos escuchemos unos a otros, no que nos hagamos callar”.

—

Con información de AFP y Europa Press.