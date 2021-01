No hay posibilidad de un juicio "justo" a Trump antes de que Biden tome protesta: líder del Senado | Newsweek México

El Senado de Estados Unidos no puede llevar a cabo un juicio político “justo o serio” al presidente Donald Trump en los pocos días que restan antes de que deje el cargo, dijo un líder republicano el miércoles.

“De acuerdo con las reglas, procedimientos y los precedentes en el Senado que gobiernan el juicio político, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda terminar antes de que el presidente electo (Joe) Biden jure el cargo la próxima semana”, dijo el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell en un comunicado.

Trump fue acusado el miércoles por la Cámara de Representantes y será sometido a juicio político en el Senado.

Fue señalado por un cargo de “incitamiento a la insurrección” por sus comentarios en un acto político el 6 de enero pasado, cuando enardeció a una turba que luego asaltó el Capitolio y amenazó la vida del vicepresidente Mike Pence y los legisladores.

Pero “incluso si el proceso comenzara esta semana y se moviera velozmente, no habrá un veredicto hasta que el presidente ya haya dejado el cargo”, agregó McConnell.

Advirtió además que no llamará a sesión extraordinaria antes del 19 de enero, cuando está previsto que el Senado vuelva a reunirse.

