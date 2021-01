“Es una vergüenza”: líderes mundiales reaccionan a la toma del Congreso de EU por partidarios de Trump | Newsweek México

LÍDERES MUNDIALES reaccionaron con asombro ante la toma del Congreso de los Estados Unidos por partidarios de Donald Trump, quienes acusan que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales en las que resultó electo Joe Biden.

Algunas de las reacciones describieron las escenas que se observan de la toma del Capitolio como “impactantes y profundamente tristes”, otros las califican como “vergonzosas”, y coinciden en que la democracia estadounidense fue agraviada.

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó que “condena y repudia el atentado contra las instituciones que se está perpetrando el día de hoy en Estados Unidos”.

A través de un comunicado, indicó que “la democracia tiene su pilar fundamental en la independencia de los poderes del Estado, los cuales deben actuar completamente libres de presión”.

Enfatizó que “el ejercicio de la fuerza y el vandalismo contra las instituciones constituye un grave ataque contra el funcionamiento democrático”, y llamó a que se cierre el proceso electoral conforme a la Constitución estadounidense.

Por su parte, el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, señaló que las escenas que se observan en Washington son “profundamente inquietantes” y llamó a respetar el resultado de las elecciones democráticas.

El gobierno de Venezuela se dijo preocupado ante la violencia y la polarización política, “que no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de los Estados Unidos”.

“Con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que ha generado en otros países con sus políticas de agresión. Venezuela aspira a que en breve cesen los hechos de violencia y el pueblo estadounidense pueda finalmente abrirse un nuevo camino hacia la estabilidad y la justicia social”, expresó.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, comunicó en redes sociales su rechazo a los actos de violencia que se presentaron en Estados Unidos y manifestó su solidaridad y respaldo a los congresistas y las instituciones.

“Colombia tiene plena confianza en la solidez de las instituciones de Estados Unidos, así como en los valores del respeto por la democracia y el imperio de la ley compartidos por nuestros países”, escribió.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, escribió en redes sociales que “se debe respetar los votos de los ciudadanos. Confiamos en que Estados Unidos garantizará la protección de las reglas de la democracia”.

Por su parte, el Alto Representante (jefe de la diplomacia) de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció este miércoles un asalto sin precedentes a la democracia en Estados Unidos, y pidió el respeto al resultado de las elecciones presidenciales de noviembre.

“A los ojos del mundo, la democracia estadounidense parece estar bajo asedio. Es un asalto sin precedentes de la democracia de Estados Unidos, sus instituciones y el imperio de la ley. Esto no es Estados Unidos. Los resultados de las elecciones del 3 de noviembre deben ser plenamente respetados”, apuntó Borrell.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que una “transición pacífica es central”, insistiendo en que “Joe Biden ganó las elecciones”.

En tanto, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, publicó en Twitter una foto que muestra partidarios de Trump en los pasillos del Capitolio y añadió un mensaje de una palabra: “Vergüenza”. En otro tuit, apuntó que se trata de “imágenes que queríamos no haber visto”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, denunció este miércoles las “escenas vergonzosas” en Washington tras la irrupción de seguidores de Donald Trump en el Congreso estadounidense, mientras Irlanda condenó una “agresión deliberada a la democracia”.

“Escenas vergonzosas en el Congreso estadounidense. Estados Unidos es el defensor de la democracia en el mundo entero y ahora es vital que el traspaso del poder se haga de manera pacífica y ordenada”, estimó Johnson en un tuit.

