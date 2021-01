Trump pide frenar la toma del Capitolio e insiste en "robo" de la elección; Twitter y Facebook bloquean su cuenta | Newsweek México

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a sus seguidores a dejar la toma del Capitolio, luego de que irrumpieron e iniciaron una revuelta contra la derrota electoral del mandatario.

“Sé que les duele, sé que están heridos, tuvimos una elección que nos robaron. Todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero tienen que irse a su casa ya”, dijo Trump en un mensaje grabado tras los hechos violentos.

El todavía presidente de Estados Unidos dijo que se debe mantener la paz, la ley y el orden.

“No queremos a nadie herido. Es un periodo muy duro. Nunca ha habido un periodo así, donde podría pasar algo así, que nos lo quitaran así, a mí, a ti, a nuestro país. Fue una elección fraudulenta. Pero no podemos caer en sus juegos, debemos tener paz, así que váyanse a casa. Los queremos. Son muy especiales. Ya vieron lo que pasa, sé cómo se sienten, pero váyanse a casa y váyanse en paz”, pidió en el video.

Minutos antes, el presidente electo, Joe Biden, calificó como una insurrección la toma del Capitolio por parte de seguidores del mandatario Donald Trump, y le exigió ponerse a la altura y dar un mensaje en televisión para pedir a sus seguidores que se vayan del Capitolio.

Trump había pedido a sus seguidores que se manifestaran en contra de la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, que se realizaba esta tarde en una sesión conjunta del Congreso.

El presidente reunió a miles de sus partidarios afuera de la Casa Blanca momentos antes de que el Congreso se reuniera para ratificar el triunfo de Biden en las elecciones de noviembre, tradicionalmente una formalidad, pero en la que Trump esperaba que se anularon los resultados.

El mandatario republicano reprendió a los republicanos “débiles” que planean votar por la certificación y presionó al vicepresidente Mike Pence para intervenir en la sesión, la cual tuvo que suspenderse por los disturbios.

Tras las publicaciones de Trump, y como resultado de la situación violenta en Washington, D.C., Twitter decidió eliminar tres de sus tuits por ser considerados como infracciones graves y repetidas contra su política de integridad cívica.

Los mensajes que se eliminaron fueron el video de Trump con simpatizantes violentos en Washington, el mensaje en video hacia sus seguidores instándolos a volver a sus casas; así como el tuit donde dijo que “este es el tipo de cosas y eventos que ocurren cuando ocurre el despojo de una victoria electoral”.

A través de la cuenta @TwitterSafety, la compañía explicó que la cuenta de @realDonaldTrump se bloqueará durante 12 horas tras la eliminación de estos mensajes. “Si no se eliminan los tuits, la cuenta permanecerá bloqueada”, se lee.

Según el tuit de la empresa, si hay futuras violaciones a las reglas de Twitter, la cuenta de Donald Trump será suspendida permanentemente.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021