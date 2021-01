Policía evacua edificios del Congreso de EU ante revuelta de partidarios de Trump | Newsweek México

LOS EDIFICIOS del Congreso de Estados Unidos fueron evacuados por la policía ante la revuelta de partidarios del presidente Donald Trump.

Esta tarde, los elementos policiacos también han utilizado gases lacrimógenos para evitar el ingreso al Capitolio de los seguidores del mandatario.

En tanto, algunos legisladores demócratas dijeron que “los republicanos respaldan el ‘intento de golpe de Estado’ al cuestionar la victoria de Biden”.

Esto después de que los legisladores republicanos presentaron una objeción, con lo que se detuvo el recuento de los votos electorales.

Poco después del comienzo de la sesión, el legislador Paul Gosar se levantó para “objetar el recuento de los votos electorales de Arizona”, en una acción que levantó tanto aplausos como abucheos y que abrirá un debate de dos horas en cada cámara, aunque todo apunta a que la queja será rechazada antes de que continúe el proceso de certificación.

Los esfuerzos republicanos no tienen posibilidades de prosperar, ya que los seguidores de Trump carecen de apoyos suficientes en la Cámara y en el Senado para frustrar la certificación de la victoria de Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

Este mismo miércoles, Donald Trump lanzó un intento de último minuto para revertir su derrota electoral, antes de que el Congreso iniciara la certificación de la victoria de Joe Biden y cuando los demócratas se encaminaban a tomar control del Senado.

Trump reunió a miles de sus partidarios afuera de la Casa Blanca y durante un mitin llamó a los republicanos “débiles”.

“Nunca nos rendiremos. Nunca concederemos”, dijo Trump, y agregó: “Espero que Mike tenga el coraje de hacer lo que tiene que hacer”.

Sin embargo, mientras Trump todavía estaba hablando y el Congreso iniciaba la sesión, Pence declaró en una carta que no detendría la certificación de Biden.

“Nada ante nosotros prueba que hayan tenido lugar hechos ilegales que se acerquen a la magnitud que hubiera cambiado el resultado de las elecciones. Las dudas públicas por sí solas tampoco pueden justificar un cambio radical cuando esas mismas dudas fueron creadas e incitadas sin evidencia alguna”, dijo Pence en su carta.

A lo que Trump respondió en Twitter: “Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución… ¡EU exige la verdad!”.

En tanto, fuera del Capitolio los manifestantes se enfrentaron con policías y derribaron vallas que protegían el edificio. Debido a las violentas protestas, la alcaldesa de Washington declaró toque de queda a partir de las 6 de la tarde de este miércoles.

Luego de las revueltas, Trump pidió a sus seguidores no enfrentarse con la policía y mantenerse pacíficos.

Empero, antes Trump reunió a miles de sus partidarios afuera de la Casa Blanca momentos antes de que el Congreso se reuniera para ratificar el triunfo de Biden en las elecciones de noviembre, tradicionalmente una formalidad, pero en la que Trump espera que se anulen los resultados.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021