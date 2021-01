Nancy Pelosi insiste en el juicio político contra Trump, pero no da fecha | Newsweek México

LA PRESIDENTA de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se negó este jueves a fijar una fecha para enviar al Senado la iniciativa de destitución contra Donald Trump, pero insistió en que “debe” realizarse un juicio, mientras el presidente Joe Biden apela a la unidad.

“Será pronto. No creo que tarde mucho, pero debe hacerse”, dijo a los periodistas la líder demócrata.

Añadió que el Senado deberá determinar la estructura de un juicio contra Trump, quien sería el primer expresidente estadounidense que enfrente ese proceso en el Congreso.

“Tenemos que esperar a que el Senado reanude sus sesiones. Nos han informado (desde la Cámara Alta) de que están listos para recibir la documentación, nosotros estamos preparados”, agregó.

