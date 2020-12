Medidas de salud públicas, y no las vacunas, pueden impedir propagación del COVID-19: OMS | Newsweek México

LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud (OMS) informó que solo las medidas públicas, y no las vacunas, pueden impedir la propagación del coronavirus.

La declaración fue hecha mientras las primeras vacunas eran administradas en Reino Unido, una de las regiones más azotadas por el coronavirus.

“Las vacunas son un gran herramienta, son de una gran ayuda, pero el efecto de la vacuna en proveer cierta clase de barrera inmune aún está lejos”, dijo la doctora Margaret Harris, como respuesta a una pregunta en una conferencia de prensa sobre si las vacunas podrían ayudar a evitar una tercera ola de casos en Europa.

Agregó: “Las cosas que se pueden hacer para evitar un incremento, un repunte, una nueva ola o como quiera que desees llamarle, son las medidas de salud públicas”.

Recientemente la OMS publicó nuevas recomendaciones sobre los cubrebocas para protegerse durante la pandemia en las que especifica sobre su utilización en lugares cerrados y durante el ejercicio físico, así como explica cuáles son los tipos de cubrebocas de tela que realmente funcionan.

En áreas con transmisión comunitaria de COVID-19 los cubrebocas no médicos deben ser utilizados siempre por el público en general en lugares cerrados como tiendas, lugares de trabajo y escuelas si no se cuenta con una ventilación que haya sido evaluada como adecuada o si no se puede mantener una distancia física de al menos un metro, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque se pueda mantener la distancia, si la ventilación no cumple con los requisitos de las instituciones nacionales respecto al SARS-COV2 en términos de temperatura y humedad, por ejemplo, los cubrebocas siempre deben ser utilizadas como medida preventiva, dijo.

La OMS recordó que el uso de cubrebocas hace parte de un paquete integral de medidas de prevención y control para limitar la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, pero solo una mascarilla, incluso cuando se usa correctamente, es insuficiente para proporcionar una protección adecuada o un control de la fuente. N