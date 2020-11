Con 72 millones de sufragios, Donald Trump es el presidente en funciones que más votos populares ha obtenido en la historia de EU | Newsweek México

El presidente Donald Trump obtuvo más de 72 millones de votos populares en la elección de 2020, la mayor cantidad obtenida por un presidente en funciones en la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con Associated Press, Trump ha recibido hasta ahora 72,071,588 votos populares en la elección presidencial de 2020, mientras que en algunos estados continúa el conteo de los sufragios.

El número de votos populares recibido por Trump lo ha llevado a romper la marca anterior establecida por el expresidente Barack Obama en la elección de 2012. El entonces presidente Obama recibió 65,915,795 votos populares en su victoria ante el republicano Mitt Romney.

El virtual ganador de la elección de 2020, Joe Biden, también rompió récords en la contienda, al recibir la mayor cantidad de votos de cualquier elección presidencial, con aproximadamente 77,181,771 y contando, de acuerdo con AP.

El número de votos que Trump recibió en la elección de 2020 se produce mientras el presidente en turno continúa haciendo afirmaciones, aparentemente sin bases, sobre un fraude electoral generalizado.

“A LOS OBSERVADORES NO SE LES PERMITIÓ ENTRAR EN LAS SALAS DE CONTEO. YO GANÉ LA ELECCIÓN, OBTUVE 71,000,000 VOTOS LEGALES. OCURRIERON COSAS MALAS QUE A NUESTROS OBSERVADORES NO SE LES PERMITIÓ VER. NUNCA ANTES HABÍA OCURRIDO. ¡SE ENVIARON MILLONES DE BOLETAS POR CORREO A PERSONAS QUE NUNCA LAS PIDIERON!”, escribió Trump en un tuit publicado el 7 de noviembre, etiquetado por Twitter como una afirmación controvertida relacionada con el fraude electoral.

“¡Ahora son 73,000,000 de votos!”, escribió este jueves el presidente, en un tuit como respuesta a su propio mensaje.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Pese a las afirmaciones de Trump y su renuencia a ceder, a pesar de que tiene más de 5 millones de votos de desventaja, los funcionarios electorales de todo Estados Unidos han dicho recientemente que no han encontrado ninguna prueba de fraude electoral.

El New York Times se puso en contacto con funcionarios electorales y Secretarios de Estado de 50 estados, y en todos los casos, excepto en uno, éstos respondieron que no había ninguna prueba de fraude electoral generalizado.

“No conozco un solo caso en el que alguien haya afirmado que un voto contó cuando no debió haber sido así, o que no contó cuando debería haberlo hecho. No hubo ningún fraude”, declaró al Times Steve Simon, Secretario de Estado de Minnesota

Según el diario: “Funcionarios de 45 estados respondieron directamente al Times. En cuatro de los estados restantes, el Times habló con otros funcionarios estatales o encontró comentarios públicos de secretarios de Estado; ninguno de ellos informó ningún problema importante relacionado con la votación”. También se señala que el único estado que no respondió fue Texas, donde el vicegobernador Dan Patrick anunció recientemente que ofrecía hasta un millón de dólares a los ciudadanos que informaran sobre algún fraude electoral.

Newsweek se puso en contacto con la campaña de Trump para registrar sus comentarios, pero no recibió ninguna respuesta al momento de realizar esta publicación.