‘En 2020, mi perro se convirtió en alcalde de Rabbit Hash, Kentucky' | Newsweek México

Rabbit Hash es una aldea junto a un río de Kentucky con una pequeña población de alrededor de 470 personas. Es uno de esos lugares a los que llaman “el centro del universo”. Es difícil explicar la sensación que se tiene al estar allí, pero es realmente nostálgico y simplemente es un lugar maravilloso. Y es un pueblo famoso por su amor a los perros.

En 1998, un hombre llamado Don Clare puso en marcha un evento de recaudación de fondos para la Sociedad Histórica de Rabbit Hash en esta localidad, y pensaron que sería lindo y divertido que un perro, o cualquier otro tipo de animal, se postulara para el puesto de alcalde.

Aquel año, Goofy, el perro de Don, fue el primer alcalde, y desde entonces, se ha convertido en una tradición. Cada cuatro años, al mismo tiempo que la elección presidencial de Estados Unidos, el pueblo vota por un can o un felino (ha ocurrido que, hasta ahora, todos los participantes han sido perros) para convertirse en alcalde.

Me mudé aquí por cuestiones de trabajo hace unos 15 años, y he rescatado a muchos gatos y perros, y tengo a dos canes que son producto de rescates. Wilbur Beast es un bulldog francés registrado en el American Kennel Club (AKC) y ha sido parte de nuestra familia desde hace cuatro meses. En realidad, tiene apenas seis meses de edad. A principios de este año, decidí que debía convertirse en candidato a la alcaldía.

Las reglas de la elección para alcalde siempre han sido que, para poder postularte, puedas llegar caminando al almacén general en el centro del pueblo en menos de una hora, o que puedas perseguir a un conejo, si es que eres un animal; por fortuna, nosotros cumplimos con ambos criterios.

Trabajé mucho en la campaña de Wilbur, e incluso pasé noches en vela aprendiendo todos los detalles para poner la información de Wilbur en las redes sociales. Recibió apoyo de los amantes de los bulldogs franceses de todo el mundo, así como de los habitantes de Rabbit Hash.

Tenemos una exposición de perros y ponis a la que Wilbur asistió durante la campaña y obtuvo el primer lugar. Realizamos un par de mítines organizados a través de grupos de redes sociales y hemos creado lo que denominamos “atuendos Wilbur”: camisetas y sudaderas con la imagen de Wilbur en ellas.

Las personas podían votar en línea desde cualquier parte del mundo desde el inicio de la campaña, que generalmente ocurre a finales de agosto, hasta las ocho de la noche del día de la elección presidencial. También es posible llevar las boletas en persona al almacén general de Rabbit Hash. Cada voto cuesta un dólar y siempre se anuncia al nuevo alcalde en la tarde del día de la elección presidencial.

La noche del 3 de noviembre, todos los candidatos, que son personas y animales maravillosos, se reunieron en uno de los graneros de Rabbit Hash. Teníamos varias bolsas de papel en las que las personas enviaron algunos votos finales, y después, el tesorero de la Sociedad Histórica de Rabbit Hash contó esos votos finales y anunció a Wilbur Beast como el ganador, con 13,143 votos, la mayor cantidad que jamás hayamos tenido. Al animal que obtenga el segundo lugar de la elección se le nombra “Embajador de Rabbit Hash”, y ese título se le otorgó a un perro llamado Jack Rabbit. Es un maravilloso perro terapeuta, y él y Wilbur son buenos amigos.

Debido a que no hay un alcalde humano en Rabbit Hash, Wilbur es actualmente el único alcalde del pueblo. Tendremos lo que denominamos una “toma de perrosesión” en enero, más o menos al mismo tiempo que el próximo presidente tome posesión de su cargo. La “toma de perrosesión” es un evento de gala al que asisten también los animales elegidos como alcaldes y embajadores en años anteriores. Cualquier persona de cualquier lugar puede venir al pueblo y ser testigo de la toma de posesión del nuevo alcalde.

Las obligaciones de Wilbur como alcalde consisten principalmente en permanecer en el pueblo y asistir a cualesquier eventos de recaudación de fondos. Siempre que haga buen tiempo, él estará afuera en el pueblo, en el pórtico del almacén general, principalmente sentado, sin hacer nada y recibiendo mimos.

Durante los próximos cuatro años, quiero que Wilbur siga recaudando fondos para la Sociedad Histórica de Rabbit Hash, y queremos que ayude a crear conciencia sobre los problemas de salud mental, los problemas de salud de la mujer, y en particular, sobre el cáncer de mama.

Además de recaudar dinero para el pueblo, el objetivo era darle a todo el mundo algo para reír y algo con lo que pudiera divertirse. La elección del alcalde es por una buena causa, pero también es una distracción de la elección real, ya que no tiene nada de política.

Ha sido algo maravilloso, porque las personas de todo el mundo se han sentido conmovidas por las cuentas de Instagram y Facebook de Wilbur. Muchas personas han escrito comentarios sobre lo adorable y lindo que es, y realmente no hemos recibido ningún comentario negativo. Hemos visto muchos dimes y diretes y peleas alrededor de la elección presidencial, pero no hemos tenido nada de eso en la elección del alcalde de Rabbit Hash. La gente se ha sentido tan feliz por Wilbur que realmente me conmueve.

Amy Noland vive en Rabbit Hash, Kentucky, y es la humana de Wilbur Beast. Puedes seguir a Wilbur en Facebook en Mayor Wilbur of Rabbit Hash KY y en Instagram @wilburbeast2020.

