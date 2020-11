Twitter restringe las publicaciones de la familia de Trump para combatir desinformación | Newsweek México

Mientras continúa la carrera por finalizar el cómputo de boletas electorales en Estados Unidos, la familia y allegados al presidente Trump libran su propia batalla en las redes sociales.

Plataformas como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter han tomado diversas medidas para evitar la desinformación sobre los resultados de las elecciones presidenciales

Twitter por ejemplo, ha colocado etiquetas de advertencia en los mensajes de varios de los familiares y allegados a Trump para combatir la información falsa.

Desde este viernes, la plataforma ha restringido las publicaciones de las cuentas del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, la de sus hijos Eric y Donald Trump Jr., la de Jason Miller, uno de sus principales asesores así como la de la página oficial de su campaña.

Para esto, Twitter advierte a los usuario que: “Parte o todo el contenido compartido en este tuit está en disputa y podría ser engañoso respecto a una elección u otro proceso cívico”.

Dicha advertencia es debido a que las publicaciones han violado una política de integridad cívica diseñada para monitorear la interferencia y manipulación en las elecciones, incluidas las actualizaciones con potencial para engañar a la gente.

La cuenta del propio presidente Trump está plagada de mensajes de advertencia. Siete de sus últimos 16 tuits, han sido etiquetados por la plataforma, debido a la falsedad de lo que ha subido.

Anteriormente escribió que sus rivales políticos están intentando “robarse las elecciones”, comentarios que también provocaron que se moderara su cuenta de Facebook.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020