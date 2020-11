La pizza, el alcohol y la marihuana fueron los grandes ganadores del día de la elección en EU | Newsweek México

Tenemos las cifras para hacerlo oficial: la gente recurrió a la pizza, el alcohol y la marihuana para pasar el día de la elección.

Los estadounidenses se han sentido especialmente ansiosos por esta elección, y no ha habido escasez de artículos que cubren sus respuestas al aluvión súbito de sentimientos intranquilos, ya sea a través de comer por estrés o excederse con el alcohol.

Pero ahora, las cifras reportadas por las compañías que entregan estos servicios fueron muy altas, lo cual sugiere que la gente en ambos bandos del espectro político buscaron retacarse con los sabores reconfortantes y cálidos de la pizza.

Al parecer, muchas personas también se aprovisionaron de trago y marihuana, ya fuese en anticipación de una celebración que aún no se da o para olvidar los pesares de la derrota, o simplemente para insensibilizarse ante el estrés de esperar los resultados… y esperar… y esperar.

El diario Los Angeles Times reporta que Drizly, el servicio de entregas por pedido de alcohol y que opera en 26 estados, dijo que sus ventas fueron 68 por ciento más altas el día de la elección el martes, en promedio, que en los cuatro martes anteriores. Las ventas fueron considerablemente más altas en Washington, D.C. (más del 133 por ciento), la ciudad de Nueva York (más del 110 por ciento) y Los Ángeles (más del 35 por ciento).

La gente en estados demócratas donde hay entregas de Drizly le dio más duro a la botella, donde las ventas se dispararon 75 por ciento en comparación con los cuatro martes anteriores. Los clientes de Drizly en estados republicanos también hicieron pedidos, con un aumento del 33 por ciento.

Drizly reportó que el vino fue lo más vendido ese día, sumando el 42 por ciento de las ventas. El vino apenas rebasó a los licores, que sumaron 41 por ciento de las ventas de la compañía el martes. Asimismo, el 15 por ciento de las ventas de ese día fueron de cerveza.

En comparación con el martes de una semana antes, Eaze, el servicio en California de entregas de marihuana, vio un aumento del 17 por ciento en sus entregas de yerba en todo el estado el día de la elección, con un aumento del 18 por ciento solo en Los Ángeles.

La compañía reportó que sus artículos más vendidos fueron los cigarrillos ya forjados y los vaporizadores. (Después de que otros cinco estados votaron a favor de legalizar la marihuana recreativa el martes, el estrés en las elecciones futuras podría resultar ser un negocio todavía mayor para los servicios potenciales de THC legal.)

En otras partes, Google Trends tuiteó la tarde del martes que las principales búsquedas “cerca de mí” hasta ese momento en el día eran de pizza, comida china, licorerías, sushi y comida mexicana, en ese orden.

Un tuit posterior de Google Trends reportó que las búsquedas de “frituras cerca de mí” y “licorería cerca de mí” alcanzaron máximos históricos. Más tarde, el sitio reportó que “galletas cerca de mí” alcanzó un máximo histórico de búsquedas el martes.

Ansiedad en las redes sociales

Por supuesto, no hubo escasez de evidencia anecdótica en las redes sociales sobre gente que comía por estrés, bebía por estrés y se drogaba por estrés. Kevin Roose, columnista de tecnología del New York Times, compartió su propia publicación triste sobre una escasez en el Ben & Jerry’s cercano a él la noche del martes. Subtituló el tuit así: “Índice de ansiedad: el congelador de Ben and Jerry’s en la tienda de abarrotes está vacío”.

Su mensaje propició que sus seguidores compartieran sus propias fotos de anaqueles de licor vacíos e interminables GIF e imágenes humorísticas.

Aun cuando hay un lado agradable en toda esta ansiedad, hay una preocupación auténtica entre los expertos de salud sobre la carga que está imponiendo en los nervios del país, sobre todo con el hecho de que los estadounidenses todavía están lidiando con el peso emocional de la pandemia en curso.

En un sondeo publicado el mes pasado, llevado a cabo por Harris Poll en nombre de la Asociación Americana de Psicología, el 78 por ciento de los adultos dijo que la pandemia del coronavirus es “una fuente importante de estrés en sus vidas”.

El 68 por ciento también dijo que la elección presidencial ya era una fuente importante de estrés en sus vidas, un aumento grande en relación con el 52 por ciento de personas que opinó lo mismo en 2016.