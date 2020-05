Líderes del mundo signan carta que urge a una vacuna contra el COVID-19; por México firma Ernesto Zedillo | Newsweek México

Vacunar a 3,700 millones de personas que representan a la mitad más pobre de la humanidad supondría un costo menor de lo que las diez mayores compañías farmacéuticas ganan en cuatro meses.

Por ello, más de un centenar de líderes mundiales, incluidos premios Nobel, presidentes de tres naciones, y ministros, acompañados por Oxfam y ONUSIDA, este día han alzado la voz por una vacuna universal contra el coronavirus, la cual debe tener, señalan, los valores de la igualdad y la solidaridad en su epicentro, pues solo así protegerá a toda la humanidad y preservará el funcionamiento de las sociedades.

La carta abierta insta a los ministros de Salud de la Asamblea Mundial de la Salud a movilizarse urgentemente en favor de una vacuna universal contra el coronavirus y a “un valiente acuerdo internacional”.

Previo a la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará este 18 de mayo, los firmantes urgen a los gobiernos y a las compañías farmacéuticas a que garanticen que las vacunas, pruebas y tratamientos “estarán libres de patentes y se distribuirán equitativamente a todas las naciones y personas”.

La Fundación Gates ha estimado que el costo de la adquisición y distribución de una vacuna segura y eficaz para las personas más pobres del mundo es de 25,000 millones de dólares. Tan solo el año pasado, las diez principales compañías farmacéuticas obtuvieron 89,000 millones de dólares de beneficios, un promedio de poco menos de 30,000 millones de dólares cada cuatro meses.

A ese respecto, Oxfam, confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, advierte que los países ricos y las grandes empresas farmacéuticas, impulsados por intereses nacionales o privados, podrían impedir o retrasar que la vacuna llegue a las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente las que viven en los países en desarrollo.

En tanto, la Unión Europea ha propuesto, en su proyecto de resolución para la Asamblea Mundial de la Salud, la puesta en común voluntaria de patentes para vacunas, tratamientos y pruebas para el coronavirus.

“Si este hecho se hace obligatorio y extensible a todo el mundo, aseguraría que todos los países puedan producir o importar versiones de bajo coste de cualquier vacuna, tratamiento y prueba disponibles”.

Sin embargo, algunos documentos filtrados revelan que la administración de Donald Trump está tratando de eliminar las referencias a las patentes conjuntas y está lanzando un mensaje contundente sobre el respeto de las patentes de la industria farmacéutica, informa Oxfam.

Te interesa: Japón, el segundo país en aprobar el uso de remdesivir para tratar el COVID-19

La acción del presidente de Estados Unidos daría a las empresas farmacéuticas derechos exclusivos para producir y fijar los precios para cualquier vacuna, tratamiento y prueba que desarrollen, incluso si se ha utilizado el dinero de las personas contribuyentes para financiar su investigación y desarrollo.

Sobre el tema, José María Vera, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, declara que proporcionar una vacuna a 3,700 millones de personas podría costar menos de lo que las diez mayores compañías farmacéuticas ganan en cuatro meses: “Todo lo que no sea trabajar para garantizar una vacuna gratuita para todo el mundo sería obsceno”.

Vera añade que las vacunas, pruebas y tratamientos deben distribuirse según la necesidad, no subastarse al mejor postor. “Necesitamos vacunas seguras y sin patentes, tratamientos y pruebas que puedan producirse en masa en todo el mundo, y un plan claro y justo de cómo se van a distribuir”.

Oxfam alerta igualmente sobre el alto riesgo que se corre una vez que se desarrollen vacunas o tratamientos, ya que, advierte, los gobiernos ricos y poderosos pueden superar las ofertas de las naciones más pobres y abrirse paso a la fuerza para ponerse en los primeros lugares de la fila, como lo hicieron en la lucha por otros suministros médicos esenciales, como los equipos de protección individual (EPI) y el oxígeno.

Un ejemplo es el caso del laboratorio farmacéutico Gilead que, en marzo, intentó ampliar su monopolio de un posible tratamiento para el virus y únicamente lo retiró tras una protesta pública.

Gilead ha donado todo su suministro actual de remdesivir al gobierno de Estados Unidos, pero algunas noticias sugieren que la empresa podría obtener importantes beneficios de su producción posterior.

“Algunos analistas de Wall Street esperan que Gilead cobre más de 4,000 dólares por paciente por el medicamento, aunque el coste del remdesivir puede ser solo de 9 dólares por paciente”.

La organización, además, ha expuesto que muchos países pobres no tienen acceso a vacunas y medicamentos esenciales debido a las normas sobre patentes que otorgan a las empresas farmacéuticas derechos de monopolio y el poder de fijar los precios muy por encima de lo que estos países pueden permitirse.

“La neumonía es la mayor causa de muerte de los niños y niñas menores de cinco años, con una tasa de mortalidad de 2,000 niños al día. Durante más de una década, millones de niños y niñas no han tenido acceso a las vacunas patentadas contra la neumonía producidas por Pfizer y GlaxoSmithKline debido a su elevado coste”.

También lee: Los héroes del ejército blanco: médicos mexicanos luchan contra el COVID-19

José María Vera, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, concluye: “Contar con una vacuna asequible para todo el mundo requerirá de una cooperación mundial sin precedentes. Los gobiernos deben romper con lo establecido y dar prioridad a la salud de toda la población mundial por encima de las patentes y los beneficios de las empresas farmacéuticas, asegurando así que nadie se quede atrás”.

Por ello, Oxfam, ONUSIDA y más de 140 líderes mundiales, economistas, expertos en salud pública y otros, incluidos los presidentes de Senegal, Pakistán, Ghana y Sudáfrica y, por México, el expresidente Ernesto Zedillo, han sumado esfuerzos para instar a la Asamblea Mundial de la Salud a movilizarse urgentemente en favor de una vacuna universal contra el COVID-19.

CARTA ABIERTA

A continuación, la carta firmada por los 140 líderes mundiales:

Jueves, 14 de mayo de 2020

Unidos por una vacuna universal contra el COVID-19

La humanidad hoy, en toda su fragilidad, está buscando una vacuna efectiva y segura contra el COVID-19. Es nuestra mejor esperanza de poner fin a esta terrible pandemia mundial.

Instamos a los ministros de Salud de la Asamblea Mundial de la Salud a movilizarse urgentemente en favor de una vacuna universal contra esta enfermedad. Los Gobiernos y los socios internacionales deben unirse para crear una garantía mundial que asegure que, cuando se desarrolle una vacuna segura y eficaz, se produzca rápidamente a gran escala y se ponga a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita. Lo mismo se aplica a todos los tratamientos, diagnósticos y otras tecnologías para frenar el COVID-19.

Reconocemos que muchos países y organizaciones internacionales están avanzando hacia este objetivo, cooperando multilateralmente en la investigación y el desarrollo, la financiación y el acceso, incluidos los celebrados 8000 millones de dólares prometidos el 4 de mayo. Gracias a los incansables esfuerzos de los sectores público y privado y a los miles de millones de dólares de investigaciones financiadas con fondos públicos, muchas vacunas candidatas están avanzando con una rapidez sin precedentes y varias ya han iniciado la fase de los ensayos clínicos.

Nuestro mundo solo estará seguro cuando todos y todas podamos beneficiarnos de los avances de la ciencia y acceder a una vacuna, algo que supone un gran desafío político. La Asamblea Mundial de la Salud debe forjar un acuerdo mundial que asegure el acceso rápido y universal a vacunas y tratamientos de calidad garantizada en los que la necesidad se priorice por encima de la capacidad de pago.

Ahora NO es el momento de permitir que los intereses de las empresas y Gobiernos más ricos se antepongan a la necesidad universal de salvar vidas ni de dejar esta tarea tan importante y ética a merced de las fuerzas del mercado. El acceso a las vacunas y a los tratamientos como bienes públicos mundiales va en beneficio de toda la humanidad y no podemos permitirnos que los monopolios, la competencia feroz y el nacionalismo miope se interpongan en nuestro camino.

Ya es hora de que los ministros de Salud renueven los compromisos que contrajeron en el momento de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, en el que todos los Estados aceptaron proporcionar “el más alto nivel posible de salud como derecho fundamental de todo ser humano”.

Debemos tener siempre presente la advertencia que reza que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Tenemos que aprender las dolorosas lecciones de una historia de acceso desigual en el tratamiento de enfermedades como el VIH y el ébola, pero también debemos recordar las victorias pioneras de los movimientos de salud, incluidos los y las activistas y defensores de la prevención contra el sida que lucharon por el acceso a medicamentos asequibles para todo el mundo.

Por ello, exigimos un acuerdo global sobre las vacunas, diagnósticos y tratamientos para el COVID-19 implementado bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud que, aplicando ambas lecciones aprendidas:

Garantice el intercambio obligatorio en todo el mundo de los conocimientos, datos y tecnologías relacionados con el COVID-19, además de la creación de patentes conjuntas y de libre acceso del COVID-19 para todos los países. Se debe empoderar y permitir a los países hacer pleno uso de las salvaguardias y flexibilidades acordadas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública para proteger el acceso universal a los medicamentos.

Establezca un plan global y justo de fabricación y distribución rápida (totalmente financiado por las naciones ricas) para la vacuna y todos los productos y tecnologías en relación con el COVID-19 que garantice precios de coste reales transparentes y se suministre según la necesidad. Es necesario comenzar a adoptar medidas urgentes que fomenten la capacidad mundial para fabricar miles de millones de dosis de vacunas y formar, contratar, pagar y proteger a los millones de trabajadores y trabajadoras de la salud que se necesitan para suministrarlas.

Garantice que las vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos para el COVID-19 se proporcionen gratuitamente a toda la población mundial. Hay que dar prioridad al acceso de los trabajadores y trabajadoras de primera línea, de las personas más vulnerables y de los países pobres con menor capacidad para salvar vidas.

En esta misión, no podemos dejar a nadie atrás. La OMS debe establecer una gobernanza democrática transparente que incluya a personas expertas independientes y a organizaciones socias de la sociedad civil, ambos elementos esenciales para consolidar la rendición de cuentas de este acuerdo.

Al hacerlo, también reconocemos la urgente necesidad de reformar y fortalecer los sistemas de salud pública en todo el mundo, eliminando las barreras para que tanto las personas ricas como las más pobres puedan acceder a la atención médica, las tecnologías y los medicamentos que necesitan, gratuitamente y en todo momento.

Solo una vacuna universal, que tenga los valores de la igualdad y la solidaridad en su epicentro, puede proteger a toda la humanidad y hacer que nuestras sociedades vuelvan a funcionar de forma segura. Por todo ello, ha llegado la hora de crear un valiente acuerdo internacional.

Firman:

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo – President of the Republic of Ghana

Imran Khan – Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan

Cyril Ramaphosa – President of the Republic of South Africa and Chairperson of the African Union

Macky Sall – President of the Republic of Senegal

Karen Koning Abuzayd – Commissioner of the Independent International Commission of Inquiry for Syria, Under Secretary-General as UNRWA Commissioner-General (2005-2010)

Maria Elena Agüero – Secretary General, World Leadership Alliance-Club de Madrid

Esko Aho – Prime Minister of Finland (1991-1995)¹

Dr. Shamshad Akhtar – Former UN Under-Secretary-General and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Rashid Alimov – Secretary General, Shanghai Cooperation Organization (2016- 2019), Minister of Foreign Affairs of Tajikistan (1992-1994)²

Amat Alsoswa – Former Yemen’s Minister for Human Rights, Former United Nations Assistant Secretary General, UNDP Assistant Administrator and Regional Director/ Arab States Bureau

Philip Alston – John Norton Pomeroy Professor of Law, New York University School of Law and Former UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights

Baroness Valerie Amos – United Nations Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator (2010-2015)

Rosalia Arteaga Serrano – President of Ecuador (1997)²

Maria Eugenia Brizuela de Avila – Minister of Foreign Affairs of Salvador (1999- 2004)

Shaukat Aziz – Prime Minister of Pakistan (2004-2007), former VP of the Citibank²

Jan Peter Balkenende – Prime Minister of The Netherlands (2002-2010)¹

Joyce Banda – President of the Republic of Malawi (2012-2014) and Champion for an AIDS- Free Generation¹

Nelson Barbosa – Professor, FGV and the University of Brasilia, and former Finance Minister of Brazil

José Manuel Barroso – Prime Minister of Portugal (2002-2004), President of the European Commission (2004-2014)¹

Carol Bellamy – Former Executive Director, UNICEF (1995-2005)

Valdis Birkavs – Prime Minister of Latvia (1993-1994)¹

Irina Bokova – Director-General of UNESCO (2009-2017)

Gordon Brown – Prime Minister of the United Kingdom (2007-2010)

Winnie Byanyima – Executive Director of UNAIDS and UN Under-Secretary General

Kathy Calvin – Former Chief Executive Officer of the United Nations Foundation

Kim Campbell – Prime Minister of Canada (1993)¹

Fernando Henrique Cardoso – President of Brazil (1995-2003)¹

Gina Casar – Executive Director of AMEXCID, Associate Administrator of UNDP (2014-2015)

Hikmet Cetin – Minister of Foreign Affairs of Turkey (1991-1994), former Speaker of the Parliament²

Ha-Joon Chang – Director, Centre of Development Studies, University of Cambridge

Judy Cheng-Hopkins – Former Assistant Secretary-General, Peacebuilding Support, United Nations

Laura Chinchilla – President of Costa Rica (2010-2014)¹

Joaquim Chissano – President of the Republic of Mozambique (1986-2005) and Champion for an AIDS- Free Generation¹

Helen Clark – Prime Minister of New Zealand (1999-2008), UNDP Administrator (2009-2017)¹²

Emil Constantinescu – President of Romania (1996-2000)²

Radhika Coomaraswamy – former UN Under Secretary General and The Special Representative on Children and Armed Conflict

Ertharin Cousin – Executive Director of the United Nations World Food Programme (2012-2017)

Paula A. Cox – Premier of Bermuda (2010-2012)

Herman De Croo – Minister of State of Belgium; Honorary Speaker of the House² Olivier De Schutter – Special Rapporteur on extreme poverty and human rights Danny Dorling – Professor of Human Geography at Oxford University

Ruth Dreifuss – President of Switzerland (1999) and Federal Councillor (1993-2002)

Diane Elson – Emeritus Professor University of Essex, Member of UN Committee for Development Policy

Maria Fernanda Espinosa – President of the United Nations General Assembly (2018-2019), Minister of Foreign Affairs of Ecuador (2007-2009, 2017-2018) and Member of the Political Advisory Panel of UHC2030

Moussa Faki – Chairperson of the African Union Commission

Christiana Figueres – Executive Secretary of UNFCCC (2010-2016)

Vigdís Finnbogadóttir – President of Iceland (1980-1996)¹

Louise Fréchette – UN Deputy Secretary-General (1998-2006)

Sakiko Fukuda-Parr – Director of the Julien J. Studley Graduate Programs in International Affairs and Professor of International Affairs at The New School

Patrick Gaspard – Former United States Ambassador to South Africa, President of the Open Society Foundations

Jayati Ghosh – Professor of Economics at Jawaharlal Nehru University

Felipe González – President of the Government of Spain (1982-1996)¹

Rebeca Grynspan – Vice President of Costa Rica (1994-1998), Ibero-American Secretary General

Alfred Gusenbauer – Chancellor of Austria (2007-2008)¹

Han Seung-Soo – Prime Minister of the Republic of Korea (2008-2009)¹

Noeleen Heyzer – Member of the UN Secretary-General’s High Level Advisory Board on Medication²

Mladen Ivanic – President of Bosnia and Herzegovina (2014-2018)²

Devaki Jain – Feminist economist, Honorary Fellow at St Anne’s College, Oxford and member of the erstwhile South Commission (1987-90)

Arjun Jayadev – Professor of Economics at Azim Premji University

Rob Johnson – President of the Institute for New Economic Thinking

Ellen Johnson Sirleaf – President of the Republic of Liberia (2006-2018)¹

Mehdi Jomaa – Prime Minister of Tunisia (2014-2015)¹

Anthony T. Jones – Vice-President and Executive Director of Gorbachev Foundation of North America (GFNA)¹

Ivo Josipovic – President of Croatia (2010-2015)²

Naila Kabeer – Professor of Gender and International Development at the London School of Economics

Michel Kazatchkine – Special Advisor to the Joint United Nations Programme on AIDS (UNAIDS) in Eastern Europe and Central Asia, and Senior Fellow, Global Health Center, the Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva

Rima Khalaf – President of the Global Organization against Racial Discrimination and Segregation, and Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (2010-2017)

Horst Köhler – President of Germany (2004-2010)¹

Jadranka Kosor – Prime Minister of Croatia (2009-2011)²

Bernard Kouchner – Minister of Health of France (1992-1993, 1997-1999, 2001- 2002), Minister of Foreign affairs of France (2007-2010); founder of Médecins sans frontiers / Doctors Without Borders (MSF) and Médecins du Monde / Doctors of the World (MdM)

Chandrika Kumaratunga – President of Sri Lanka (1994-2005)¹

Aleksander Kwaśniewski – President of Poland (1995-2005)¹²

Rachel Kyte CMG – Dean of The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University

Luis Alberto Lacalle Herrera – President of Uruguay (1990-1995)¹

Ricardo Lagos – President of Chile (2000-2006)¹

Zlatko Lagumdzija – Prime Minister of Bosnia and Herzegovina (2001-2002)¹²

Laura Liswood – Secretary General of the Council of Women World Leaders

Nora Lustig – President Emerita of the Latin American and Caribbean Economic Association, Professor of Latin American Economics, Tulane University

Jessie Rose Mabutas – Executive Board Member, African Capacity Building Foundation, Expert Member, Accreditation Panel of the UN Adaptation Fund, and Executive Board Member, Section on African Public Administration of the American Society for Public Administration

Graça Machel – Founder, The Graça Machel Trust and Foundation for Community Development

Susana Malcorra – Minister of Foreign Affairs of Argentina (2015-2017)

Isabel Saint Malo – Vice President of Panama (2014-2019)

Purnima Mane – Global expert on gender, HIV and sexual and reproductive health issues, President of Pathfinder International (2012-2016)

Mariana Mazzucato – Professor at University College London and Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP)

Mary McAleese – President of Ireland (1997-2011)

Rexhep Meidani – President of Albania (1997-2002)¹²

Carlos Mesa – President of Bolivia (2003-2005)¹

Branko Milanovic – Visiting Presidential Professor at the Graduate Center City University of New York

Aïchatou Mindaoudou – United Nations’ Special Representative for Côte d’Ivoire and Head of the United Nations Operation in Côte d’Ivoire (2013-2017)

Festus Mogae – President of the Republic of Botswana (1998-2008) and Champion for an AIDS- Free Generation¹

Mario Monti – Prime Minister of Italy (2011-2013)¹

Kgalema Motlanthe – President of the Republic of South Africa (2008-2009) and Champion for an AIDS- Free Generation

Rovshan Muradov – Secretary General, Nizami Ganjavi International Center

Cristina Narbona – First Vice President of the Spaniard Senate and former Minister of the Environment of Spain

Bujar Nishani – President of Albania (2012-2017)²

Dr. John Nkengasong – Director of African Centres for Disease Control and Prevention

Olusegun Obasanjo – President of the Federal Republic of Nigeria (1999-2007) and Champion for an AIDS- Free Generation¹

Djoomart Otorbayev – Prime Minister of Kyrgyzstan (2014-2015)²

Roza Otunbayeva – President of Kyrgyzstan (2010-2011)¹

Ana Palacio – Minister of Foreign Affairs of Spain (2002-2004)

Dr. David Pan – Executive Dean, Steve Scwarcman College, Tsinghua University China²

Flavia Pansieri – Deputy High Commissioner for Human Rights (2013-2015)

Elsa Papademetriou – former Vice President of the Hellenic Republic (2007-2009)²

Andres Pastrana – President of Colombia (1998-2002)¹

Muhammad Ali Pate – Global Director, Health, Nutrition and Population Global Practice of the World Bank and Director of Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents

Kate Pickett – Professor of Epidemiology at the University of York

Thomas Piketty – Professor of Economics at the Paris School of Economics and a co- director of the World Inequality Database

Rosen Plevneliev – President of Bulgaria (2012-2017)²

Hifikepunye Pohamba – President of the Republic of Namibia (2005-2015) and Champion for an AIDS- Free Generation

Karin Sham Pòo – Deputy Executive Director of UNICEF (1987-2004)

Achal Prabhala – Coordinator of the AccessIBSA project

Dainius Puras – Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health

Iveta Radicova – Prime Minister of Slovakia (2010-2012)¹

José Manuel Ramos-Horta – President of Timor Leste (2007-2012)¹

J.V.R. Prasada Rao – Special Envoy to the Secretary General of the UN on AIDS (2012-2017) and Health Secretary of the Government of India (2002-2004)

Geeta Rao Gupta – Executive Director of the 3D Program for Girls and Women and Senior Fellow at the United Nations Foundation

Oscar Ribas – Prime Minister of Andorra (1982-84; 1990-94)¹²

Mary Robinson – President of Ireland (1990-1997), UN High Commissioner for Human Rights, Chair of the Elders

Dani Rodrik – President-Elect of the International Economic Association, Professor of International Political Economy, Harvard University

Petre Roman – Prime Minister of Romania (1989-1991)¹

Juan Manuel Santos – President of Colombia (2010-2018), 2016 Nobel Peace Prize Laureate, Member of the Elders and Conservation International Arnhold Distinguished Fellow

Kailash Satyarthi – Nobel Peace Prize Laureate (2014) and Child Rights Activist

Ismail Serageldin – Co-Chair Nizami Ganjavi International Center, Senior VP of the World Bank (1992-2000)²

Fatiha Serour – Africa Group for Justice & Accountability

Michel Sidibé – Minister of Health and Social Affairs of Mali

Mari Simonen – Former Assistant Secretary General of the UN and Deputy Executive Director of UNFPA

Pierre Somse – Minister of Health and Population of Central Africa Republic

Vera Songwe – Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary, United Nations Economic Commission for Africa

Michael Spence – Nobel Laureate for Economic Sciences (2001), William R. Berkley Professor in Economics & Business, NYU

Joseph E. Stiglitz – a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University

Eka Tkeshelashvili – Deputy Prime Minister of Georgia (2010-2012)²

Aminata Touré – Prime Minister of Senegal (2013-2014)¹

Danilo Türk – President of Slovenia (2007-2012)¹

Cassam Uteem – President of Mauritius (1992-2002)¹

Marianna V. Vardinoyannis – Goodwill Ambassador of UNESCO² Ann Veneman – Executive Director of UNICEF (2005-2010) Chema Vera – Executive Director (Interim) of Oxfam International

Melanne Verveer – United States Ambassador-at-Large for Global Women’s Issues (2009-2013), Executive Director of the Georgetown Institute for Women, Peace and Security at Georgetown University

Vaira Vike-Freiberga – President of Latvia (1999-2007), Co-Chair Nizami Ganjavi International Center

Filip Vujanovic – President of Montenegro (2003-2018)²

Margot Wallström – Minister of Foreign Affairs of Sweden (2014-2019)

Richard Wilkinson – Emeritus Professor of Social Epidemiology, University of Nottingham Medical School

Kateryna Yushchenko – First Lady of Ukraine (2005-2010)²

Viktor Yushchenko – President of Ukraine (2005-2010)²

José Luis Rodríguez Zapatero – President of the Government of Spain (2004-2011)¹

Valdis Zatlers – President of Latvia (2007-2011)²

Ernesto Zedillo – President of Mexico (1994-2000)¹

Gabriel Zucman – Professor of Economics at UC Berkeley

¹ Member of WLA Club de Madrid

² Member of Nizami Ganjavi International Center (NGIC)